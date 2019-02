Dermacol No Name Acoustic Tour 2019 sa začala v Zlíne

S turné prejde skupina 23 miest po celom Česku a Slovensku.

Bratislava 6. februára (TASR) - Vypredané Kongresové centrum v českom Zlíne privítalo v utorok večer (5.2.) na otváracom koncerte Dermacol No Name Acoustic Tour 2019 známu košickú kapelu. S turné prejde skupina 23 miest po celom Česku a Slovensku. V zozname miest na slovenskej časti turné sú 21. februára Trenčín, ďalšími zastávkami budú 22. februára Poprad, 8. marca Košice, 14. marca Žilina a 29. marca Bratislava. Koncertnú šnúru zakončí v pražskom Forume Karlín 11. apríla. Na turné ich sprevádza sláčikové kvarteto Fantastic 4.



Skupina sa na pódiu v Zlíne predstavila v pozmenenej zostave, namiesto pôvodného basgitaristu Viliama Gutraya si prizvala Martina Gašpara. "Ak ľudia medzi sebou jednajú férovo, priamo a bez bočných úmyslov, vedia sa dohodnúť. S Viliamom sme si sadli a triezvo zhodnotili situáciu. Zhodli sme sa na tom, že Martin Gašpar bude pre akustické turné výrazným prínosom. Predsa len nejde o klasický koncert 'v plnej paľbe', je tam mnoho zmien, aranžérskych vychytávok. Dochádza k súčinnosti so sláčikovým kvartetom, ponúka sa priestor pre kontrabas, bezpražec, to všetko sú zručnosti, v ktorých je Martin doma. A čo bude s postom basgitaristu po turné, sa uvidí," vysvetlil líder kapely Igor Timko.



S Martinom Gašparom má skupina dlhoročné skúsenosti a na konte aj niekoľko spoluprác. "S Martinom je to vlastne prirodzené pokračovanie spolupráce. Pozná nás a našu hudbu ako vlastnú dlaň. Produkoval nám dva albumy Čím to je a V rovnováhe. A na posledných dvoch Nový album a S Láskou na base hosťuje, takže skúšanie ide bez problémov," dodal Timko.



Na turné sa celá kapela veľmi tešila. "Každý muzikant vie, že turné je oproti iným bežným koncertom oslava hudby, stretnutie, rozhovor so skalným publikom. Ponúkneme piesne, ktoré sme doteraz v playliste nemali. Zaznie aj novinka Ži...a nech žít, ktorej vznik je inšpirovaný oslavami storočnice Československa. Pieseň Kto dokáže so sláčikovým kvartetom je ďalšia z tých, ktorú si akustický program doslova pýta," doplnil líder kapely.