Divadelná Nitra dáva priestor občanom podieľať sa na výbere programu

Nitra 15. januára (TASR) – Hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, Asociácia Divadelná Nitra, vydala výzvu na zapojenie sa do Diváckej programovej rady. Príležitosť podieľať sa na výbere festivalového programu dostane 12 až 20 Nitranov, informovala manažérka projektu BeSpectACTive! Anna Šimončičová.



Členovia rady podľa jej slov nemusia byť špeciálne divadelne vedomostne vybavení. "Skôr by sme chceli osloviť a zapojiť ľudí, ktorí hľadajú niečo viac ako pohodlné sledovanie predstavení z hľadiska," povedala. Výzva je otvorená do 15. februára tohto roka pre všetkých občanov mesta, ale aj pre pracujúcich či študujúcich v Nitre.



Od februára do júna absolvujú členovia novozaloženej Diváckej programovej rady sedem stretnutí a viaceré diskusie s divadelnými odborníkmi a festivalovými tvorcami. Sledovať budú nielen videozáznamy divadelných inscenácií, ale i živé predstavenia. V závere pod vedením koordinátora odporučia štyri diela na zaradenie do programu Divadelnej Nitry 2019. Na dramaturgickom výbere sa budú podieľať spolu s Radou kurátorov, teda profesionálmi zodpovedajúcimi za program festivalu. V septembri sa táto skupina aktívnych Nitranov zúčastní festivalu, na ktorom budú mať príležitosť konfrontovať svoje pozorovania v debatách nielen so slovenskými, ale i zahraničnými hosťami.



Asociácia Divadelná Nitra má ambíciu zriadením Diváckej programovej rady reflektovať potreby a názory nitrianskych divákov, prispieť k aktivite a kultúrnej zodpovednosti občanov a dať im príležitosť pre rozvoj, vyjadrenie názorov a aktívne trávenie voľného času v komunite. "Týmto projektom nadväzujeme na doterajšie vzdelávacie aktivity asociácie. Pozornosť teraz obraciame na najnovší trend v práci s publikom v podobe tzv. participatívnej dramaturgie. Divácka programová rada nám umožní konfrontovať naše umelecké priority a názory s potrebami divákov," skonštatovala Šimončičová.



Divácka programová rada je jedným z hlavných výstupov, ktorý prinesie štvorročný projekt BeSpectACTive!, ktorého súčasťou je aj Asociácia Divadelná Nitra. Medzinárodne uznávaný a komunitne orientovaný projekt, vytváraný v sieti 19 európskych partnerov, získal už po druhý raz podporu Európskej únie v programe Kreatívna Európa. V nasledujúcich štyroch rokoch sprostredkuje rozsiahle aktivity, ktoré prispejú k účasti občanov na kultúrnom dianí v meste, ich aktivizácii, rozvoju publika i umeleckej tvorby a výmene kontaktov so zahraničím a k výskumu v danej oblasti.