Divadelná Nitra skúma možnosti divadla aj spoločnosti

Bratislava 24. júla (TASR) - Osem zahraničných a päť slovenských inscenácií a performancií ponúkne v hlavnom programe Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018. Kurátori ich vybrali s prihliadnutím na tohtoročnú tému – RE. V poradí 27. ročník najvýznamnejšieho medzinárodného festivalu scénického umenia na Slovensku sa začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra.



Otvorí ho inscenácia Môj boj poľského režiséra Michala Borczucha. Pre jeden z najvýznamnejších poľských divadelných súborov TR Varšava adaptoval Borczuch bestsellerovú sériu Karla Ove Knausgarda. Šesť zväzkov a asi 3600 knižných strán spolu pretavili do veľkolepej inscenácie, ktorá v Poľsku patrí k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny. Borczuch sa do Nitry vracia po troch rokoch, keď jeho Apokalypsa v roku 2015 festival otvárala a zaznamenala veľký úspech.



Naivní divadlo Liberec uvedie inscenáciu Čechy ležia pri mori. Netradičné bábkové divadlo v réžii Michaely Homolovej sa odohráva v polotme morského sveta. Kultový Cirk La Putyka zas príde s inscenáciou Batacchio, ktorú s vyhľadávanými českými tvorcami vytvoril fínsky režisér Maksim Komaro. Portugalské zoskupenie Circolando sa predvedie v inscenácii Noc. Libanonský konceptuálny tvorca Rabih Mroué, ktorý žije a tvorí v Berlíne, uvedie v Nitre dokumentárnu performanciu Piesok, kde v očiach testuje hranice znesiteľnosti vnímania zabíjania. Performanciu Tak ďaleko, ako ma povedú končeky prstov pripravila zase mladá libanonská umelkyňa a performerka Tania El Khoury, ktorá žije v Londýne a Bejrúte. Tvorivé duo maďarskej divadelnej scény Kristóf Kelemen a Bence György Pálinkás v inscenácii Maďarský agát prostredníctvom satiry skúma marketingový boj maďarského premiéra Viktora Orbána s Európskou úniou.



Scénické umenie zo Slovenska zastúpia na 27. ročníku festivalu inscenácie Americký cisár Štúdia 12 a Divadla Pôtoň (Iveta Ditte Jurčová), Stalker Teatra Tatra (Ondrej Spišák), Znovuzjednotenie Kóreí Štátneho divadla Košice (Júlia Rázusová), vizuálno-pohybové dielo Debris Company WOW! (Jozef Vlk a Stanislava Vlčeková) a inscenácia Ľudia, miesta a veci hostiteľského Divadla Andreja Bagara (Marián Amsler).



"Umenie reaguje na to, čo sa v spoločnosti deje, niekedy celkom priamou formou, aj to bude na Divadelnej Nitre 2018 formou politickej satiry alebo dokumentu, alebo sofistikovanou umeleckou formou. Takže RE ako pocit nejakej re-konštrukcie alebo re-vízie súčasnosti, súčasného spôsobu života ako návrat späť, to súvisí aj s osmičkovými rokmi, ktoré zažívame a ktoré sa začali rokom 2018, ani nie oslavou výročí ale priamo re-akciou občanov, tých RE sa dá nájsť naozaj veľa," povedala pre TASR riaditeľka festivalu Darina Kárová.



Okrem hlavného programu ponúkne Divadelná Nitra tradične aj množstvo sprievodných podujatí v sekciách Festival deťom, Mladé divadlo, iné_námestie a RE Agora Nitra. Divadelné predstavenia, premietanie filmov, koncerty, výstavy, čítanie literatúry, diskusie, workshopy, to všetko na tému RE, sa uskutočnia v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Starého divadla Karola Spišáka v Nitre a iných kultúrnych inštitúcií, ale aj vo Festivalovom stane či inde na Svätoplukovom námestí v Nitre.