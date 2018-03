Divadlo Alexandra Duchnoviča uvedie v premiére Čechovovu Izbu č. 6

Premiéra je naplánovaná na piatok 16. marca, diváci si ju môžu pozrieť na veľkej scéne národnostného divadla v rusínskom jazyku so začiatkom o 19.00 h.

Prešov 14. marca (TASR) – V réžii Svetozára Sprušanského uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove premiéru inscenácie Antona Pavloviča Čechova Izba č. 6. Premiéra je naplánovaná na piatok 16. marca, diváci si ju môžu pozrieť na veľkej scéne národnostného divadla v rusínskom jazyku so začiatkom o 19.00 h.



Spolupráca Sprušanského s hercami z DAD-u je obojstranne vyskúšaná, aktuálne tu režíruje deviatu hru, väčšinou im ponúka ruskú klasiku. Sprušanský sa v stredu vyjadril, že v DAD-e si môže dovoliť to, čo by mu inde neprešlo.



Daniela Libezňuk, ktorá stvárňuje pacientku čakajúcu na večnú lásku, to vyjadrila slovami, že režisér prišiel s kostrou a postupne z nej vyskladali inscenáciu. Zakomponoval do nej viaceré postavy z iných Čechovových hier, ako Ujo Váňa, Tri sestry, Čajka a Višňový sad a javiskové hľadanie textov ponechal na hercoch. Ďalší z účinkujúcich Jevgenij Libezňuk to prirovnal k obrazu z puzzle. „Nemal originál balenie, ale namiešal dieliky z rôznych škatúľ puzzle a napriek tomu zrazu tie dialógy začali fungovať,“ opísal svoje pocity Libezňuk.



„Poviedka Izba č. 6 je len základ, dovolili sme si uväzniť do zvláštnej miestnosti blázinca postavy z iných Čechovových hier a práve inscenáciou hľadáme najzákladnejšie témy, ktoré si človek počas reálneho života tu a teraz kladie. Ako naplniť svoj život, zmysluplne ho žiť, ako naplniť svoje predstavy o šťastí vo vzťahu k blízkym a predstavy o láske. Je to zároveň aj téma pomyselnej čiary medzi tým, čo je normálne a čo už normálne nie je, pričom sa táto hranica neraz aj stiera,“ povedal Sprušanský.



Režisér doplnil, že je paradoxom, ako inscenácia napreduje ďalej a ďalej, tak lekár sa čím viac stáva súčasťou blázinca a jedným z pacientov. Na druhej strane pacienti čoraz otvorenejšie začínajú hovoriť o svojich životoch a stávajú sa akoby normálnejšími. „A divákovi kladieme otázku tak, ktorý z nich je normálny a ktorý je blázon,“ dodal Sprušanský.



Do ďalších postáv obsadil Jozefa Pantlikáša, Vladimíru Štefánikovú, Vasiľa Rusiňáka, Svetlanu Škovranovú a Martina Oravca. Druhá premiéra bude 21. marca.