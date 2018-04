Divadlo Babadlo uvádza príbeh O dievčatku, ktoré sa nebálo vlka

Bábkové predstavenie vzniklo na motívy knihy O Červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi od Olega a Zuzany Šukovcov.

Prešov 4. apríla (TASR) – Inscenácie O dievčatku, ktoré sa nebálo vlka, uvedie v nedeľu 8. apríla v premiére prešovské Divadlo Babadlo na svojej scéne v Kultúrnom dome na Solivarskej ulici. Bábkové predstavenie vzniklo na motívy knihy O Červenej čiapočke, ktorá tancovala s vlkmi od Olega a Zuzany Šukovcov.



Scenár, réžiu a texty piesní mala na starosti Mariana Bódyová, ktorá do hry zakomponovala aj klasický príbeh o Červenej čiapočke. „Kniha je o prírode, o lese, ktorým putuje Lina. U nás sa postava nazýva len dievčatko, nemá meno. Prechádza lesom, kde spoznáva vodu, vzduch, vietor, prisnije sa jej sen, kde jej vlčica rozpráva o hviezde a ohni. Nie je to kopyrajt knihy, iba som sa o ňu oprela, konečná verzia sa od nej trochu odkláňa. Spracovala som si ju po svojom," uviedla Bódyová.



Rozprávke dali hravosť a farebnosť hudba, ktorú skomponoval Pavol Kovaľ a výprava, tú zverili scénografke Miriam Horňákovej. Na scéne sa predstavia bábkoherci Antónia Kurimský Oľšavská, Júlia Labudová, Kristína Medvecká, Lucia Hrašková, Brandon Wolfenden a Michal Hnát. Niektoré postavy sú alternované.



Riaditeľka divadla Júlia Labudová doplnila, že pre Babadlo je to 23. sezóna a v poradí 59. inscenácia v repertoári. Režisérke dala voľnú ruku na spolupracovníkov, tá si prizvala do svojho realizačného tímu mladých ľudí, ktorí chceli robiť moderné divadlo.



„Dostali tu možnosť použiť všetky najnovšie postupy, ktoré sa využívajú v bábkovom divadle. Je to práca s figuratívnou bábkou, s predmetom, so svetlom, využívajú celý priestor a sú na scéne takmer 90 % celého času trvania inscenácie. Mohli sa realizovať aj pri výrobe bábok alebo ich vylepšení," uviedla riaditeľka.



Predstavenie trvá 50 minút a je určené divákom od piatich rokov veku.