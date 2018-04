Divadlo P. A. uvedie premiéru tragikomédiu Denník Mizantropa-Beginnig

Košické divadlo, ktoré skúša vo Výmenníkoch s podporou organizácie K13 – Košické kultúrne centrá a projektu SPOTs, ponúkne v tejto hre trocha alternatívy aj experimentovania.

Košice 3. apríla (TASR) - Košické Divadlo P. A. pripravilo ako svoju štvrtú premiéru tragikomickú inscenáciu s mysterióznymi prvkami nazvanú Denník Mizantropa - Beginning. Divákom ju predstaví v nedeľu 8. apríla.



Nová hra je voľným pokračovaním prvej časti trilógie Denník Mizantropa - MHD Stories, v ktorej ale všetky tri hry fungujú autonómne. Druhá časť sa intímnejšie vnára do duše postáv, obnažuje ich nekonvenčné vzťahy, bolestivé tajomstvá i smutné radosti. Sú v nej opísané svety a strety hlavných hrdinov predtým a medzitým, ako sa odohrali udalosti v prvej inscenácii. TASR o tom za Divadlo P. A. informovala Natália Novotná.



"Bývalý feťák, 'enviromentalista' Šaňo, ktorý užíval zásadne len prírodné látky ako hašiš, muškátový orech, durman či lysohlávky, sa v čakárni psychiatrickej ambulancie zoznámi s melancholickou Evou, ktorá sa zahľadí do mĺkveho Adama trpiaceho nespavosťou. Medzi Adamom a Evou sa vyvinie netradičná lovestory. Hlavnú dejovú líniu odľahčujú aj epizódne rozhovory rôzne psychicky 'pokrivených' postavičiek, ktoré si môžete ľahko pomýliť s niekým, koho dobre poznáte," vraví autorka a režisérka hry ukrývajúca sa za pseudonym Per Absurdus.



Košické divadlo, ktoré skúša vo Výmenníkoch s podporou organizácie K13 – Košické kultúrne centrá a projektu SPOTs, ponúkne v tejto hre trocha alternatívy aj experimentovania. "Hlavnou črtou našich inscenácií je tragikomika, irónia, sarkazmus, ostrý humor a vlažná alternatíva občas koketujúca s experimentom. Nevyhýbame sa tabuizovaným témam ani štipľavému alebo vulgárnemu slovníku. Nepoužívame ho však samoúčelne. Vulgarizmy a ostrý prejav neoddeliteľne patria k charakteru danej postavy alebo kontroverznej téme, ktorá sa často úmyselne pripletie do našich inscenácií," priblížila režisérka.



V hre účinkujú Zuzana Vilímová, Barbora Repková, Igor Žovtík, Brandon Martin Wolfenden a Per Absurdus. Autormi hudby sú Per Absurdus, Daniel Vereb a Ghost Syndicate. Premiéra bude o 19.00 h vo Výmenníku na Brigádnickej 2.



Divadelná skupina P. A. vznikla ako voľné pokračovanie Divadla Neon. V premiére už uviedla okrem Denníka Mizantropa - MHD Stories aj hry Bizarnosti všedného dňa a V meste.