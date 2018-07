V Bratislave sa začínajú Letné shakespearovské slávnosti

Festivalový program otvorí v stredu večer pražská inscenácia Hamlet v réžii Michala Vajdičku.

Bratislava 4. júla (TASR) – Divadelná scéna v slovenskej metropole nebude mať prestávku ani počas prázdninových mesiacov. Bratislavský hrad bude miestom už 18. ročníka Letných shakespearovských slávností, ktoré sa budú konať od 4. do 26. júla.



Festivalový program otvorí v stredu večer pražská inscenácia Hamlet v réžii Michala Vajdičku. Vrcholné dielo Shakespearových tragédií prepája rodinnú i politickú drámu, keď sa kráľov syn nedokáže zmieriť so smrťou svojho otca. Inscenácia mala premiéru 27. júla 2017 v Prahe, v hlavnej úlohe Hamleta sa predstaví Jaroslav Plesl. Festival uvedie túto inscenáciu 4., 5., 6., 7. a 8. júla.



Druhou inscenáciou budú Veselé paničky windsorské v réžii Jiřího Menzla. Traduje sa, že komédiu si od Shakespeara objednala samotná kráľovná Alžbeta, pretože ju v prvom diele hry Henrich IV. nadchla postava rytiera Jana Falstaffa. Kráľovná vraj chcela vidieť Falstaffa zamilovaného a Shakespeare sa tak snažil jej vyhovieť, že hru napísal za štrnásť dní. V hlavných úlohách sa predstavia Bolek Polívka a Simona Stašová. Festival uvedie inscenáciu 10. a 11. júla. Premiéru mala 25. júla 2009 na Pražskom hrade.



Komédia omylov v réžii Romana Poláka je po minuloročných vypredaných predstaveniach v programe aj tento rok. Shakespeare aj v tejto svojej najkratšej hre prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to vyzerá na tragédiu, čoskoro sa však hra dostáva až do polohy frašky. Najmä dialógy pána a sluhu sú priam lekciami, ako by mohla vyzerať aj moderná cirkusová klauniáda. Inscenácia je na programe 13. až 26. júla, v hlavných úlohách sa predstavia Ján Jackuliak, Ján Kožuch a Robert Roth.



Letné shakespearovské slávnosti oživia Bratislavský hrad nielen večernými predstaveniami najväčšieho divadelného autora všetkých čias, ale druhýkrát aj rozprávkami. Nové Divadlo Nitra uvedie 8. júla rozprávku Cisárove nové šaty, rozprávku Odvážny zajko uvedie Divadelné centrum Martin 15. júla a Bábkové divadlo na Rázcestí z Banskej Bystrice uvedie 22. júla rozprávku Červená čiapočka.