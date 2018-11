Do Bratislavy opäť zavíta japonský bábkoherec Nori Sawa

Predstavenie pre celú rodinu sa uskutoční v sobotu 24. novembra o 14.30 h v Dome detí na Škultétyho 5. Vstup je voľný.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Do magického sveta japonských rozprávok zavedie detských i dospelých divákov renomovaný japonský bábkoherec Nori Sawa. Umelec žijúci v Českej republike sa v Bratislave predstaví s titulom Kaguya - bambusová princezná.



"Pán Sawa neprichádza na Slovensko prvýkrát, s úspechom vystúpil napríklad v Bratislavskom bábkovom divadle s predstavením Nindža (2012) alebo v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana s predstavením Kúsky v rokoch 2008 a 2016," TASR informovala Zuzana Ondrejková Želinská z veľvyslanectva Japonska v SR, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s Bratislavským bábkovým divadlom.



Noriyuki Sawa (1961) sa narodil v japonskom meste Otaru (ostrov Hokkaido). V roku 1991 odcestoval do Francúzska a začal svoju kariéru v Európe. O rok neskôr prišiel ako stážista japonského ministerstva kultúry do vtedajšieho Československa. Odvtedy už vystupoval vo viac než 25 krajinách sveta. Má za sebou bohatú pedagogickú činnosť, ktorá zahŕňa prednášky a workshopy na pražskej DAMU, Stanford University, University of Chicago, Northwestern University (USA) i britskej London Puppetry School. Každoročne vystupuje na divadelných festivaloch v Európe, Ázii a Amerike. Je členom medzinárodnej bábkarskej únie UNIMA. V roku 1999 získal Európsku cenu kultúry za predstavenie Les a medailu Franza Kafku.