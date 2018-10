Do kín ide rodinná detektívka nakrútená na motívy knihy Poledňákovej

Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť kpt. Kalina - nepodplatiteľný policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe

Bratislava 27. októbra (TASR) - Do slovenských kín mieri nový český film nakrútený na motívy knihy Marie Poledňákovej. Autorka, ktorá má na svojom konte divácky obľúbené snímky S tebou mě baví svět alebo Jak vytrhnout velrybě stoličku, tentoraz ponúka detektívku pre celú rodinu. Komediálne ladený príbeh Ten, kto ťa miloval je zasadený do prostredia predvianočného zhonu známeho kúpeľného mesta. TASR informoval Peter Gašparík z distribučnej spoločnosti Continental film.



Hlavným rozprávačom príbehu by mal byť kpt. Kalina - nepodplatiteľný policajt, milujúci manžel, skvelý otec a báječný syn svojej matky v jednej osobe, keby však iróniou osudu hneď na začiatku deja nezomrel pri autonehode. O mŕtvych len v dobrom, ale v súvislosti s Kalinom začínajú na povrch vychádzať podozrivé skutočnosti, vrátane okolností jeho smrti. Stačí pár nechcených indícií, fotiek, mierneho ohovárania zo strany blízkych a jeho manželke Vande sa zrúti svet dlho neotrasiteľnej dôvery. V snahe zistiť pravdu sa z Vandy stáva amatérsky detektív. Našťastie má pri sebe skvelý tím kriminalistov v podobe svojich dvoch malých synov s babičkou, a tiež jedného v živote nepraktického praktického doktora.



Herec Václav Postránecký stvárnil vo filme Ten, kto ťa miloval jednu z ústredných postáv a do kina pozýva každého, kto veľa čaká: "Pretože keď potom dostane ešte viac, než čakal, tak je nadšený. A ja si myslím, že tu na to máme pekne zamiesené." Okrem neho sa v snímke objaví Pavel Řezníček, Soňa Norisová, Lívia Bielovič, Hynek Čermák, Lukáš Vaculík či Eva Holubová. Podľa Postráneckého slov šlo hercom na nakrúcaní pod vedením režiséra a scenáristu Jana Pachla (Gangster Ka, Gangster Ka: Afričan) často takmer o zdravie. O nezabudnuteľné "zážitky z nakrúcania" nebola núdza - štipľavý sprej do očí, pôrod, samovznietenie či nemŕtvy kapor, to je len malá časť zo scén, ktoré sa štábu výrazne zapísali do pamäti.



Slovenskí i českí diváci si film budú môcť pozrieť v kinách od 8. novembra.