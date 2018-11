Do Noci divadiel sa zapojí aj Zohor, v Trnave uvariia osmičkový guláš

Do tohtoročnej Noci divadiel, ktorá sa nesie v znamení česko-slovenskej spolupráce, sa zapojí 56 súborov z 28 miest.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Po deviaty raz otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a umeleckých škôl na Slovensku Noc divadiel. Predstavenia, stretnutia s hercami a herečkami či iné netradičné zážitky ponúkne v sobotu 17. novembra. Do tohtoročnej Noci divadiel, ktorá sa nesie v znamení česko-slovenskej spolupráce, sa zapojí 56 súborov z 28 miest. O programe podujatia, ktoré na Slovensku koordinuje Divadelný ústav Bratislava a v Česku Inštitút umenia - Divadelný ústav v Prahe, informovali organizátori v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave.



Tento rok sa k podujatiu po prvý raz pripojili divadelníci zo Zohora. Tamojší divadelný spolok Šáchor pozval svojich kolegov z Břeclavi - divadlo Břetislav s hrou Romeo a Julie. "Domáci súbor bude reprízovať inscenáciu režiséra Andreja Lacka s názvom Breviár teciny Franciny, založenú na príbehoch a výpovediach ľudí, ktorí zažili prechod frontu počas druhej svetovej vojny našou obcou," povedal pre TASR Martin Bartoš z DS Šáchor s tým, že pozvanie do diskusie v rámci divadelnej noci prijali tiež členky Činohry SND Božidara Turzonovová a Zuzana Kocúriková.



Divadlo Jána Palárika v Trnave bude oslavovať viacero udalostí naraz, pripomenie si nielen Deň študentstva a udalosti Nežnej revolúcie. Na námestí priamo pred divadlom budú prebiehať i župné slávnosti. "Začíname o 15.00 h rozprávkovými prehliadkami pre rodiny s deťmi, na divadelnom nádvorí budú herci nášho divadla podávať osmičkový guláš a čaj s rumom, budeme diskutovať o zásadných osmičkových výročiach," priblížila dramaturgička Lucia Mihálová program, v ktorom nebudú chýbať projekcie zostrihov predstavení divadla od roku 1974, koncert Korben Dallas či odovzdávanie Ceny slobody Antona Srholca, ktorou si uctia osobnosti bojujúce za hodnoty slobody a demokracie. Odovzdávanie cien bude spojené so slávnostným vydaním talkshow Michala Jánoša Pred oponou s laureátmi ocenenia. Návštevníci sa môžu tešiť aj na polnočnú hororovú prehliadku divadla. "Budova z roku 1831 je opradená veľmi zaujímavými duchárskymi historkami, ktoré chceme divákom sprostredkovať. Po skončení sa prehliadky sa presunieme do foyer divadla na česko-slovenskú retroparty, kde sa budeme zabávať až do rána bieleho," povedala pre TASR Mihálová s tým, že unavení diváci budú môcť v priestoroch trnavského divadla aj prespať a v závere akcie si vychutnať spoločné raňajky.



"Nikdy v priebehu sezóny k nám nepríde toľko neoperných divákov ako na Noc divadiel," informovala Alžbeta Lukáčová, dramaturgička Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorá chystá koncert operného umenia. Ponúkne prierez operou v jej štýlových obdobiach, ale aj prierez činnosti Štátnej opery, pri ktorej vzniku stáli osobnosti českého divadla. "Urobíme exkurz od baroka až po súčasnú operu, všetko v spojení s našimi štyrmi sólistami. Sopranistka Patrícia Solotruková, mezzosopranistka Judita Andelová, barytonista Zoltán Vongrey a basista Ivan Zvarík budú nielen spievať, ale aj rozprávať o tom, čo a ako spievajú," dodala k programu, ktorý sa bude odohrávať v Bohéma klube.



Do česko-slovenskej Noci divadiel sa bratislavské Štúdio 12 zapojí predstavením Bolest, s ktorým príde hosťovať Studio Hrdinů z Prahy. V programe figuruje aj tzv. divadelné kino. "Dramaturgia Štúdia 12 sa rozhodla, že z nášho audiovizuálneho fondu sa vyberú televízne produkcie, respektíve divadelné inscenácie, ktoré zapadajú do témy Československa. Pre tých, ktorí milujú starých hercov a témy, ktoré oni otvárajú, to bude kus československej histórie," dodala riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.



Podujatie, ktoré vytvára veľkú divadelnú rodinu, okrem profesionálnych umelcov sa do neho zapájajú aj ochotnícke súbory, ponúkne okrem divadla rozmanitý sprievodný program - výstavy, videoprojekcie, rozhovory s divadelnými osobnosťami, divadelné kvízy, workshopy. Diváci môžu skúmať, objavovať a zapájať sa do diania, či sa len usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom počas celej noci. Kompletný program podujatia nájdu záujemcovia na www.nocdivadiel.sk.