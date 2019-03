Film Dobrá smrť sprevádza podporná kampaň, zapojilo sa 15 osobností

Režisér a producent filmu Tomáš Krupa vysvetlil, že jeho autorským zámerom bolo vyzvať spoločnosť k otvorenej diskusii.

Bratislava 11. marca (TASR) - Nový film Dobrá smrť sprevádza podporná kampaň, do ktorej sa zapojilo 15 osobností z kultúry, spoločenského života, medicíny aj cirkvi. "Zhodujú sa na tom, že smrť patrí medzi najdôležitejšie témy v živote a pripomínajú fakt, že všetci starneme a časom prídu aj obavy o kvalitu života i zo straty dôstojnosti," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Videá a fotografie s citátmi zverejňujú tvorcovia na sociálnych sieťach. Do videokampane sa zapojili evanjelický teológ Ondrej Prostredník, súdny lekár Peter Kováč, reportér Andrej Bán, zakladateľka paliatívnej starostlivosti na Slovensku Kristína Križanová, filmoví režiséri Marko Škop a Miro Remo či herec a hudobník Kamil Mikulčík.



Režisér a producent filmu Tomáš Krupa vysvetlil, že jeho autorským zámerom bolo vyzvať spoločnosť k otvorenej diskusii. "Myslím, že kritici budú najmä upozorňovať na to, že ukazujeme príbeh Angličanky Janette, ktorá sa rozhodla dobrovoľne ukončiť svoj život za asistencie lekára priskoro. A to je práve posolstvo toho filmu. Tým, že britská spoločnosť nie je ochotná sa na túto tému baviť, bola aj Janette nútená riešiť svoj zdravotný problém skôr, ako to bolo potrebné. Musela vycestovať do inej krajiny a na takúto cestu potrebovala byť aj fyzicky spôsobilá. Ak by mala túto možnosť doma, mohla so svojou rodinou stráviť viac času," doplnil Krupa. Tvorcovia podľa jeho slov od začiatku cítili, že by bolo dobré k filmu pridať aj diskusiu, aby diváci dostali dostatočné množstvo rôznych podnetov: "V slovenskej spoločnosti sme hľadali známe osobnosti, ktoré majú odvahu sa k téme otvorene vyjadriť. Ide nám o to, aby to nebolo len čisto o podpore snímky z PR či marketingového pohľadu, ale viac o otvorenie témy, ktorú film prináša a tá je obsiahnutá v otázke Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás?"



Kampaň sa začala vo štvrtok 7. marca, pokračuje na dennej báze do soboty 23. marca, čo bude prvý víkend filmu v kinách. Dobrá smrť vstúpi do kinodistribúcie 21. marca.