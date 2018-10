Rumble osvetľuje takmer storočný vplyv Indiánov na populárnu hudbu

Hudobný dokument o amerických domorodých hudobných velikánoch spracováva doteraz neznámu tému.

Bratislava 20. októbra (TASR) - Kanadský dokument Rumble (2017), ktorý mapuje storočný vplyv amerických Indiánov na populárnu hudbu, premietne v cykle Music & Film bratislavské Kino Lumiére. Prostredníctvom ukážok a rozhovorov približuje desať rôznych hudobných ikon indiánskeho pôvodu. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



"Projekcia filmu Rumble bude skúška ohňom," komentoval uvedenie snímky dramaturg cyklu Miro Ulman, ktorý sa postará o lektorský úvod v rámci cyklu, ktorý nedávno oslávil piate výročie. "Ešte nikdy sme nehrali film, ktorý by nemal v názve známeho interpreta, alebo by nebol u divákov v širšom povedomí, ako napríklad Žltá ponorka, Woodstock či naposledy Imagine, keď sme museli pridávať dve projekcie," konštatoval na margo uvedenia snímky Rumble, ktorá je u nás prakticky neznáma.



Hudobný dokument o amerických domorodých hudobných velikánoch spracováva doteraz neznámu tému. Presvedčivým a pútavým spôsobom osvetľuje takmer storočný vplyv Indiánov na populárnu hudbu. "Film skúma konkrétne desať rôznych hudobných ikon indiánskeho pôvodu. Od predstaviteľa delta blues Charleyho Pattona, cez legendu elektrickej gitary Jimiho Hendrixa - ktorý mal pôvod Čerokí, až po žijúcu legendu Robbieho Robertsona, ktorého predkovia patria ku kmeňu Mohavkov," približuje Ulman film zaujímavý nielen obsahom, ale aj formou spracovania. V roku 2017 získal Zvláštnu cenu poroty na prestížnom festivale Sundance, kde bol uvedený vo svetovej premiére.



Dokument režírovala Catherine Bainbridge, spolurežisérom, spoluscenáristom a kameramanom bol Alfonso Maiorana, pre ktorého je tento titul režijným debutom. "Pri zrode filmu stál gitarista Stevie Salas, ktorý hral s takými hviezdami ako George Clinton, Rod Stewart, Mick Jagger, Aerosmith, The Rolling Stones a mnoho ďalších. Sám je Indián a z vlastného záujmu si urobil výskum a prekvapilo ho, koľko je medzi hudobníkmi Indiánov a nikto o tom nevie," vysvetľuje Ulman s tým, že neskôr sa Salas zoznámil s Christinou Fon, viceprezidentkou a vedúcou výroby spoločnosti Rezolution Pictures, ktorá sa venuje Indiánom vyše dvadsať rokov a rozhodli sa nakrútiť dokument.



Názov Rumble dostal podľa hitu Linka Wraya z roku 1958. "Podľa inštrumentálky, ktorú ako jednu z mála piesní bez slov zakázali vysielať v rozhlase z obáv, že by mohla vyvolať násilie medzi mladými gangmi. Ide o prvú skladbu, v ktorej boli pri hre na elektrickú gitaru použité techniky ako skreslenie a spätná väzba, no i kvintový akord," dodáva ku skladbe, ktorá navždy zmenila život Iggyho Popa, ovplyvnila Erica Claptona, Jimmyho Pagea, Peta Townshenda a ďalších gitaristov.



Nakrúcanie snímky trvalo štyri roky. Pre Stevieho Salasa bolo najväčším úspechom, že sa do filmu podarilo dostať Iggyho Poppa, ale účinkujú v ňom aj Martin Scorsese, Quincy Jones, Tony Bennett, Steven Tyler z Aerosmith či Slash z Guns'N'Roses a ďalší, aj menej známi hudobníci. Podľa Salasa sú muzikanti z filmu Rumble pre obyčajných ľudí neznámi, ale pre ich kolegov z branže sú to ikony: "Napríklad taký Jess Ed Daves. Hral s Johnom Lennonom, Georgeom Harrisonom, Ericom Claptonom, s Faces, a takmer nikto nepozná jeho meno. Pre muzikantov je legendou. Ale mal by byť legendou pre všetkých, ktorí majú radi hudbu."



Projekcia je naplánovaná na pondelok 22. októbra o 20.30 h.