Dominika Mirgová vydá nový album Toto som ja

Bratislava 10. apríla (TASR) - Dominika Mirgová ohlasuje vydanie nového albumu, ktorému dala názov Toto som ja. Prichádza s ním po dvoch rokoch, na pultoch predajní sa objaví 24. apríla. Jeho vydanie avizuje singel a videoklip Vzduch. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Štvrtá štúdiovka ponúkne štrnásť skladieb, sú nimi Znovuzrodená, Bez otázok, Stopy, Je to ako má, Zober ma tam, JingJang, Vzduch, Ja sa cítim dobre, Nechaj ma ísť, Realita, Pre teba, Noc patrí nám, Toto som ja a Motýľ. Album nahrávala speváčka od októbra 2018 v štúdiu Overground, spolupracovala s viacerými producentmi slovenskej scény: Hoodini, Marek Šurin, Adiss aj Grizzly. Na finálny koncept albumu dohliadal ako výkonný producent Adiss, ktorý zároveň pomáhal Dominike s písaním textov k niektorým skladbám.







„Momentálne prežívam najkrajšie hudobné obdobie za celú svoju kariéru,“ vyznáva sa speváčka. „Konečne robím hudbu, akú som vždy chcela. V každej pesničke je kus zo mňa. Na tomto albume sme veľmi tvrdo pracovali. Každú jednu vec si môžem púšťať dookola a neomrzí ma.“



Podľa Dominikiných slov sa až na tomto albume bez akýchkoľvek obmedzení prejavila jej skutočná umelecká osobnosť, a práve to ju napokon ovplyvnilo pri výbere názvu Toto som ja. Zároveň však prízvukuje, že ako umelkyňa je vďačná i za všetky svoje predošlé albumy, keďže práve tie ju priviedli krok po kroku tam, kde je dnes.



„Každý jeden album má v sebe kus Dominiky. No nebolo to vždy to pravé, to čo som chcela robiť. Aj keď občas pokusy boli a niektoré veci vyšli super. No na albume Toto som ja je 14 vecí a za každou jednou si stojím.“



Hlavným motívom skladby Vzduch je zakázaná láska. Videoklip vznikal v priebehu dvoch dní začiatkom marca v Bratislave a Stupave. „Každý si v tom môže nájsť čokoľvek. No ja som sa v poslednej dobe dosť často stretávala s príbehmi, keď sa človek popri svojom vzťahu zamiloval do niekoho iného, alebo im lásku nedopriali iní, alebo sa stretli v zlom čase,“ vysvetľuje Dominika, ktorá si okrem spevu v novom singli aj zarepovala, a ako priznáva, naozaj si to užila: „Na hiphope som vyrastala, a preto mám k nemu veľmi blízko. Mrzelo ma, že som ho v sebe nerozvíjala, preto momentálne považujem svoju tvorbu za najlepšiu, lebo toto som skutočná ja.“