Dona Giovanniho pripravuje v Košiciach slovensko-brazílsky tím

Hudobné naštudovanie Don Giovanniho má v rukách 32-ročný brazílsky dirigent Vinicius Kattah žijúci v rakúskej Viedni.

Košice 21. apríla (TASR) - V skúšobných priestoroch Štátneho divadla (ŠD) Košice sa v týchto dňoch naplno rozbehla príprava tretej opernej premiéry aktuálnej sezóny, ktorou bude v piatok 25. mája štvrté naštudovanie opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Realizačný tím novej opernej inscenácie vedú slovenský režisér Juraj Nvota a brazílsky dirigent Vinicius Kattah. V hlavnej postave záletníka sa predstavia domáci sólisti Marek Gurbaľ a Marián Lukáč, ale opera prinesie aj niekoľko košických debutov hosťujúcich sólistov.



Dona Giovanniho napísal Mozart na objednávku štyri roky pred svojou smrťou a premiéru mal v októbri 1787 v Stavovskom divadle pod taktovkou samotného skladateľa. Odborníci zvyknú toto dielo označovať ako operu opier.



"Autor akoby dôsledne premietal hudobný materiál na iné médium – na plochu sujetu – a každú spevácku ozdobu, každý súzvuk hlasov v ansámbloch, každú zmenu tempa odôvodňuje, napĺňa, necháva "nasiaknuť" dramatickým významom. A tak, hoci sme aj zvyknutí vykladať dejiny opery v ich chronologickej následnosti, Don Giovanni akoby sa dostával mimo čas a priestor – a fascinujúcou spätosťou hudby s mimo hudobnými významami smelo konkuruje najlepším hudobným drámam všetkých období a proveniencií," charakterizujú pripravovanú inscenáciu tvorcovia.



Vo vyše sedemdesiatročnej histórii ŠD Košice je pripravovaná premiéra štvrtou inscenáciou Dona Giovanniho. Prvýkrát ju divadlo uviedlo v roku 1956, naposledy v roku 2004. "Po stiahnutí Figarovej svadby z repertoáru opery som chcel vrátiť Mozarta späť na javisko Štátneho divadla, lebo si myslím, že jeho geniálna hudba by mala znieť čo najčastejšie nielen kvôli umeleckému rastu celého operného súboru, no aj pre jej sviežosť, hravosť a schopnosť dávať všetkým radosť a hlboký umelecký zážitok," zdôvodňuje riaditeľ opery Karol Kevický zaradenie Dona Giovanniho do repertoáru.



Režisérom nového operného titulu je slovenský filmový a divadelný režisér Juraj Nvota. Hudobné naštudovanie Don Giovanniho má v rukách 32-ročný brazílsky dirigent Vinicius Kattah žijúci v rakúskej Viedni. Mozart ako operný skladateľ je podľa tlačového tajomníka ŠD Košice Svjatoslava Dohoviča Kattahovou špecializáciou.



"V roku 2015 spustil projekt Tutti Mozart, v ktorom chce počas desiatich rokov predstaviť v chronologickom poradí a v autentickom nástrojovom obsadení hudbu Mozarta na internetovom portáli YouTube," priblížil Dohovič.



Scénu a kostýmy do nového naštudovania Dona Giovanniho pripravila Mona Hafsahl, o masky a vlásenky sa postará Juraj Steiner a o choreografie Jaroslav Moravčík.