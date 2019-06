Dotyky a spojenia predstavia 29 divadiel z desiatich slovenských miest

Patrónkou festivalu je tento rok rodáčka z Turca, herečka Emília Vášáryová.

Bratislava 13. júna (TASR) - V programe 15. ročníka festivalu Dotyky a spojenia sa v Martine od 17. do 22. júna predstaví 29 divadiel z desiatich slovenských miest. Podujatie ponúkne 30 divadelných inscenácií a 17 verejných diskusií o divadle. Na tlačovej konferencii v Bratislave o tom vo štvrtok informoval riaditeľ Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine František Výrostko. Patrónkou festivalu je tento rok rodáčka z Turca, herečka Emília Vášáryová.



Festival je výberovou, nesúťažnou prehliadkou inscenácií, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulej sezóne, v období od apríla 2018 do apríla 2019. Ako uviedla Monika Michnová, programová riaditeľka festivalu, v jeho hlavnom programe figuruje 14 inscenácií z divadiel od Bratislavy až po Košice, produkcie zriaďovaných i nezriaďovaných divadiel. Medzi nimi sú aj tituly ocenené na festivale Nová dráma 2019 či nositelia ocenenia Dosky 2018.



"Dve inscenácie vznikli podľa tej istej predlohy - divadelnej hry Teror," poznamenala Martina Mašlárová, členka dramaturgickej rady festivalu k titulu, s ktorým do Martina prídu prešovské Divadlo Jonáša Záborského a Divadlo Thália Szinház Košice. "Vo viacerých z inscenácií som našla motív hľadania hodnôt a tému nového nastavovania hodnotového systému, ktorá je pomerne aktuálna v súčasnej spoločnosti aj vzhľadom na udalosti, ktoré nás sprevádzali od februára 2018. Pátrame po morálke, ktorá sa vytratila, a hľadáme oporné body nanovo," poznamenala a upozornila na inscenáciu Americký cisár, ktorá je koprodukciou bratislavského Štúdia 12 a Divadla Pôtoň z Bátoviec.



Na tohtoročných Dotykoch výrazne prevládajú inscenácie súčasných textov, adaptácie prózy alebo autorské diela, po klasike siahli v Štátnom divadle Košice (Mária Stuartová) a v Slovenskom národnom divadle (Pred západom slnka). Predstaví sa aj Prešovské národné divadlo s titulom Moral Insanity, Nové divadlo Nitra s inscenáciou Slovensko v obrazoch. Do výberu sa dostalo aj trnavské divadlo s hrou Kopanec, Divadlo Petra Mankoveckého s Procesom, Med a prach s inscenáciou eu.genus, predstavenie Ľúbim ťa a dávaj si pozor nezávislého divadla NUDE, TeatroTatro s titulom Stalker. Nechýba domáce SKD so životopisným príbehom Karola Duchoňa Zem pamätá a bratislavské Divadlo Aréna, ktoré festival otvorí s dielom Biblia.



Festival sa delí na viacero častí. Hlavný program a program pre deti a mladých divákov a diváčky vyberajú dramaturgické rady. Súčasťou programu sú aj inscenácie poslucháčov vysokých umeleckých škôl (VŠMU, Akadémia umení), pouličné divadlo či večerné produkcie, ktoré organizátori uvádzajú zadarmo každý festivalový deň na pódiu na námestí pred martinským divadlom. "Každý deň sa bude hrať od rána až do noci, a zďaleka nielen v priestoroch divadla," podčiarkla programová riaditeľka festivalu, ktorý prinesie divadelné umenie aj do netradičných priestorov: "Hrať budeme aj na lúke, v zasadačke bývalých martinských strojární, hrať sa bude aj v protiatómovom kryte, ktorý sa nachádza v nákupnom centre, v byte či telocvični."



Návštevníkov festivalu čakajú tiež verejné diskusie o divadle. Kritici a teoretici budú debatovať s tvorcami inscenácií. "Ponúkame aj diskusie tvorcov s divákmi, tie sa konajú vždy priamo po vybraných predstaveniach z hlavného programu," dodala Michnová s tým, že diskusie, na ktorých sa majú možnosť pýtať diváci, sú čoraz obľúbenejšie: "O čom svedčí aj fakt, že diváci na nich zostávajú v stále väčšom počte - naučili sa na ne chodiť."