Druhý deň festivalu Colours of Ostrava zakončila skupina Kryštof

Ostrava 19. júla (TASR) – David Stypka so sprievodnou kapelou Bandjeez bol prvým v programe druhého dňa (18. 7.) na hlavnom pódiu 18. ročníka festivalu Colours of Ostrava. Rodák z Frýdku–Místku to nemal do Ostravy ďaleko. Spevák, ktorý oslávi o dva dni 40. narodeniny, má na svojom konte päť vydaných albumov, piaty Neboj vyšiel v apríli 2017. Práve tento album mu vyniesol ocenenie Anděl za rok 2017 v kategórii interpret roka. Diváci sa zabávali pri piesňach Neboj, Loučit, Lovec či Láska není.



Stypku striedal na hlavnej scéne škótsky spevák, skladateľ a gitarista Tom Walker. Na scéne je od roku 2005, úvodný úspech si získal EP platňou Blessing, ktorú vydal v máji 2017. O dva roky neskôr, v máji 2019, vydal debutový album What a Time to Be Alive. Tvorba rodáka z Glasgowa, ktorý vyrástol v Manchestri a Londýne, vychádza zo zmesi hip hopu, bluesu, popu aj reggae. Známe sú jeho piesne Leave A Light On, Just You and I, Angels, Fly Away With Me, Blessings či My Way alebo Now You're Gone.



Festivalové publikum hlasne privítalo aj britského gospelovo–bluesovo–soulového speváka menom Rag'n'Bone Man. Rory Charles Graham - tak znie jeho civilné meno - začínal v skupine Rum Committee a po nej v Slip-jam B. V roku 2011 začal spoluprácu s hiphopovou spoločnosťou High Focus. Od roku 2013 je na sólovej dráhe. Zaujal už v roku 2014 EP platňou Wolves. Vo februári 2017 pridal k nemu aj debutový album Human. Medzi stovkami fanúšikov pred pódiom zarezonoval najmä hit Human, známy aj z našich rádií, ohlas mali aj piesne Giant, Skin, Broken People, Bitter End či As You Are.



Festivaly nie sú len o populárnej hudbe. Vo vítkovickom areáli sa predstavila aj americká formácia Kronos Quartet, ktorá patrí k svetovo najznámejším sláčikovým kvartetám. Založil ho v roku 1973 huslista David Harrington. Počas svojej viac ako 40-ročnej existencie stihol súbor vydať viac ako 50 nahrávok. Zdobia ich mnohé ocenenia, okrem iného aj cena Grammy za najlepší výkon v oblasti komornej hudby a deväť nominácií na toto ocenenie. Kvarteto sa špecializuje najmä na súčasnú a novú hudbu, jeho repertoár tvorí viac ako 850 diel.



To, že poprední českí interpreti a kapely znesú v súčasnej dobe porovnanie s produkciou anglo-amerických skupín, potvrdilo večerné vystúpenie Dana Bártu so skupinou Illustratosphere a skupiny Kryštof. Rodák z Karlových Varov Dan Bárta začínal so spevom v skupine Tom Sawyer. V roku 2000 vydal kritikou vysoko hodnotený album Illustratosphere, podľa neho vznikla aj skupina s týmto názvom. Aj ďalší album Entropicture z roku 2003 mal veľmi dobré hodnotenie. Z roku 2008 je album Animage. v októbri 2013 vydal s kapelou album Maratonika. Bártov osobitý prejav ocenili aj fanúšikovia, ktorí zaplnili celý priestor pred pódiom.



"Vnímam leto skôr ako prázdniny, čiže sa snažím nehrať toľko, aby som mohol stále používať, čo sa júla a augusta týka, slovo prázdniny a nielen dovolenka. Ja toľko nehrám, hráme na vybraných akciách, ale skôr je to preto, že sa chceme poflakovať po svete... Je rok 2019 a niekedy pred dvadsiatimi rokmi sme začali nakrúcať prvé noty na úplne prvú platňu, ktorá dopadla veľmi dobre, nad očakávania. Je to dvadsať rokov roboty, rôznych skúšaní, aj zmien v zostavách, takže vzhľadom na môj vek je to skoro polovica života," povedal pre TASR po vystúpení Dan Bárta.



Headlinerom večera na hlavnom pódiu bola domáca skupina Kryštof, jedna z najúspešnejších českých kapiel, ktorú zdobí aj Zlatý slávik v kategórii skupiny za rok 2013 a viacero hudobných cien Anděl. Partia na čele s Richardom Krajčom vydala v júni 2017 k 25. výročiu kapely kompiláciu Best Of 25. Zároveň k tomuto výročiu odohrali 16. a 17. septembra 2017 koncert na pražskom Štadióne Evžena Rošického na Strahove, na ktorý prišlo 70.000 divákov. Tisícky verných fanúšikov si zaspievali aj zatancovali pri hitoch Šňůry, Zatančím, Tak pojď hledat břeh, Invaze, Atentát, Naviděnou, Rubikon, Nesmím zapomenout, Cesta, Obchodník s deštěm či Tak nejak málo tančím. Zároveň stihli aj poobdivovať efektný ohňostroj počas celého vystúpenia kapely, čo je na festivaloch zriedkavým javom.



Program festivalu Colours of Ostrava prebieha v Dolných Vítkoviciach na 24 otvorených aj krytých scénach. Už prvý kontakt s festivalom je nezvyčajný, koncertné pódiá sú rozmiestnené medzi storočnými aj staršími objektmi bývalého priemyselného areálu Bane Hlubina, koksovne a vysokých pecí Vítkovických železiarní. Výstavba prvej koksovej vysokej pece v Rakúsko–Uhorsku sa začala už v roku 1831. Areál je dnes unikátnou industriálnou pamiatkou a symbolom Ostravy.