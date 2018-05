Dua Lipa bude hviezdou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Vo finále o titul najlepšieho európskeho klubu roku 2018 sa stretnú Real Madrid a FC Liverpool.

Bratislava 13. mája (TASR) – Dua Lipa bude hviezdou otváracieho ceremoniálu finále futbalovej Ligy majstrov, ktoré sa uskutoční 26. mája v ukrajinskom Kyjeve. Vo finále o titul najlepšieho európskeho klubu roku 2018 sa stretnú Real Madrid a FC Liverpool.



Jeden z najprestížnejších športových prenosov planéty bude pri TV obrazovkách odhadom sledovať 161 miliónov divákov v 220 krajinách po celom svete, čo zhruba o 13 percent preskočí aj slávny americký Superbowl.



Úvod na Olympijskom štadióne v Kyjeve s kapacitou 70.000 divákov zariadi najpopulárnejšia speváčka súčasnosti. Dua Lipa udalosť odštartuje mixom svojich piesní, v ktorom určite nebudú chýbať aktuálne hity IDGAF, New Rules a One Kiss.



„Som veľmi poctená, že si ma UEFA a Pepsi vybrali na toto fantastické finále Ligy majstrov, takáto šanca je len raz za život,“ komentuje výber Dua Lipa. „Nemôžem sa už dočkať, keď budem spievať pred futbalovými fanúšikmi, bude to nezabudnuteľná šou.“



Očakáva sa, že veľký ohlas bude mať vystúpenie aj na internete. V deň zápasu napríklad navštívi stránky UEFA.com okolo dvoch miliónov užívateľov, Facebook odhaduje 75 miliónov interakcií a Twitter až 100 miliónov impresií.



TASR informovala PR manažérka vydavateľstva Warner Music Czech Republic Renáta Tomášová.