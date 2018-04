Dve nevesty si v novej českej komédii zahrali Polívková a Geislerová

Filmová novinka prináša príbeh typickej mestskej singl, ktorá nemôže nájsť partnera. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Do slovenských kín mieri nová česká komédia Dve nevesty a jedna svadba z dielne režiséra Tomáša Svobodu (Jak se zbavit nevěsty, Hodinový manžel, Manžel na hodinu), scenár spolu s ním napísal Marcel Bystroň (Jak se zbavit nevěsty, Kameňák 4, Post Coitum). Filmová novinka prináša príbeh typickej mestskej singl, ktorá nemôže nájsť partnera. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. "A v okamihu, keď má pocit, že partnera našla, zavolá jej matka z vidieka, kde vyrástla, a pozve ju, aby pomohla svojej sestre so svadbou. Prichádza tam s priateľom, a pomáha tak dobre, že spochybní svoj nový vzťah a naruší to, k čomu sa smeruje," povedal pre TASR Svoboda na utorkovej premiére snímky v Bratislave.



Hlavnú úlohu Marie v nej stvárnila Anna Polívková. Jej filmovú sestru Karolínu, ktorá už toho pravého našla a plánuje svadbu, si zahrala sestra českej hereckej hviezdy Anny Geislerovej Ester. Ich objekt záujmu predstavuje Jaroslav Plesl ako Jiří. Svojráznych rodičov hrajú Eva Holubová a Bohumil Klepl. V ďalších postavách diváci uvidia Jana Dolanského či Oldřicha Navrátila.



"Cez humor sa snažíme pomenovať súčasný stav, ktorý je vážny - stav, kedy ženy dokážu dospieť oveľa rýchlejšie než muži, získať veľmi úspešne kariéru. A chlapi už nie sú takí, aby im stačili, ony im potom utekajú na vidiek alebo niekde, kde tie mužsko-ženské úlohy sú ešte normálne," poznamenal Svoboda na margo zamotanej českej lovestory, ktorej rozuzlenie uvidia diváci v kinách od štvrtka 26. apríla.



Režisér ďalej priznal, že hercom dovolil dotvárať scenár príbehu priamo na pľaci. "Humor nie je hotový nikdy, dokiaľ vás to ešte baví, dá sa v tom stále rásť," doplnil Svoboda, ktorý sa humorom zaoberá aj teoreticky. "Chcem spoznávať, kam je až možné vo vtipe zájsť, samozrejme, to nerobím v týchto komerčných komédiách, ale teraz napríklad chystám pre stream komediálny seriál Krematorium, kde si skutočne robíme srandu z vecí, ktoré vtipné nie sú," naznačil filmový a divadelný režisér, ktorý do svojej novej komédie obsadil aj na českom vidieku preslávenú rockovú kapelu Brutus. "V meste ich nikto nepozná, volajú sa ako veľmi dravý senátor zo starovekého Ríma, a hrajú len o tom, že sú alkoholici, to je ich téma. Tí páni majú medzi 60 až 70 rokov, a stále hrajú," dodal s úsmevom.



Romantickú komédiu Dve nevesty a jedna svadba prináša do kinodistribúcie Magic Box.