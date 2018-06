EANA: Zabezpečenie stáleho prístupu k dôveryhodným správam je kľúčové

Dôležitosť prístupu ku kvalitnému spravodajstvu potvrdzuje i rastúca dezinformácia, ktorá ohrozuje demokratické procesy.

Brusel 7. júna (TASR) - Pri diskusii o novej európskej smernici o autorských právach, o ktorej má Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne záležitosti (JURI) hlasovať koncom júna, je zabezpečenie stáleho prístupu k dôveryhodným správam hlavnou prioritou. Vplýva to zo štvrtkového vyhlásenia Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA).



Zhodli sa na tom i Európska komisia (EK), Európska rada a spravodajca EP pre smernicu o autorských právach Axel Voss, ale svoju podporu novej smernici vyjadrili rôznymi vyjadrili spôsobmi.



"Spravodajca EP predložil JURI kompromisný návrh, v ktorom jasne vyžaduje, aby vydavateľom i tlačovým agentúram prislúchali tzv. príbuzné práva zamerané na to, aby internetové vyhľadávače a agregátory platili vydavateľom tlače za redakčný obsah, ktorý využívajú," uvádza EANA vo vyhlásení.



Zároveň upozorňuje, že spoločnosti ako Google a Facebook v súčasnosti zo spravodajstva profitujú bez toho, "aby naň minuli čo i len cent". Zisky týchto spoločností idú podľa aliancie EANA na úkor vydavateľov a tlačových agentúr, ktoré vynakladajú množstvo investícií na to, aby mohli prinášať spravodajstvo z celého sveta.



Správy, ktoré ľudia prostredníctvom vyhľadávačov a agregátorov získavajú, majú svoju hodnotu. Vyhľadávače a agregátory by preto s vydavateľmi a tlačovými agentúrami, ktoré toto kvalitné spravodajstvo financujú, mali zdieľať časť svojich príjmov, domnieva sa EANA.



Dôležitosť prístupu ku kvalitnému spravodajstvu potvrdzuje i rastúca dezinformácia, ktorá ohrozuje demokratické procesy. Správy novinárov, ktorí pracujú v súlade so známymi a uznávanými etickými pravidlami, majú v demokracii jednoznačnú hodnotu, zdôraznila Európska aliancia tlačových agentúr.



Rada aliancie EANA pred časom vyzvala členov JURI, aby Vossov návrh podporili. Jeho návrh jasne stanovuje, že príbuzné práva budú slúžiť na to, aby vydavateľom zabezpečili ochranu, a že by teda mali prislúchať i tlačovým agentúram. Pre plynulé a rýchle zavedenie novej európskej smernice o autorských právach sú podstatné jednoznačné rozhodnutia. Zároveň je nevyhnutné podniknúť kroky na zabezpečenie udržateľnej produkcie spoľahlivých a nezaujatých správ dostupných prostredníctvom rôznych platforiem.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.