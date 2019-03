EduDays: Ako by mala prebiehať digitálna transformácia v školách?

Foto: EduDays

Bratislava 1. marca (OTS) -Hoci transformácia školstva a jeho prispôsobenie potrebám 21. storočia nie je na Slovensku úplne novou témou, stále máme v tomto smere pred sebou ešte dlhú cestu, ako ukázalo podujatie EduDays, ktoré sa konalo vo februári v Bratislave. Spoločnosť Microsoft priniesla tento overený koncept interaktívneho podujatia na Slovensko po prvý raz. Okrem konferencie určenej učiteľom, riaditeľom škôl či odborníkom na vzdelávanie ponúkla aj diskusný panel a praktické workshopy pre stredoškolákov či správcov školských sietí.uviedoldodal Rudolf Urbánek.Spoločnosť pracuje s učiteľmi a školami celoročne a do šírenia osvety, prečo je nevyhnutné reflektovať potreby 21. storočia vo vyučovaní, zapája aj pedagógov.priblížilazhodnotila hlavná spíkerka konferencie EduDays 2019,Nielen na Slovensku, ale v celej Európe platí, že technické smery študuje viac chlapcov ako dievčat. V 35 európskych krajinách je iba 1 z 5 absolventov technických smerov dievča a ako ukázal prieskum spoločnosti Microsoft, jednou z hlavných príčin je to, že dievčatá nevidia dostatočné prepojenie týchto predmetov na ich každodenný život, chýba im podpora rodičov a učiteľov a najmä dostatok vzorov, od ktorých by čerpali inšpiráciu. EduDays 2019 aj preto priniesli stredoškoláčkam workshop zameraný na umelú inteligenciu. Prostredníctvom technológie na určovanie pravdepodobnosti výskytu rakoviny si tak mohli vyskúšať analyzovať dáta súvisiace s rakovinou prsníka, či vytvoriť vlastného chatbota, ktorý odpovedal na časté otázky o rakovine prsníka. Ambasádorkami workshopu sa stali gymnazistky Veronika a Elizabeth z Malaciek a Magdaléna z Nitry, ktoré navštevujú aj Študentské trénerské centrum Microsoftu a svojím vrstovníčkam priniesli skúsenosti aj z AI bootcampu v Aténach.prezradila gymnazistka Veronika.doplnila ju Magdaléna.Viac informácií o konferencii a ďalších vzdelávacích aktivitách spoločnosti nájdete na stránkach: www.vzdelavameprebuducnost.sk ako aj na soc. sieťach www.facebook.com/vzdelavameprebuducnost