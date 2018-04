Ekotopfilm - Envirofilm 2018: Tieto filmy si nenechajte ujsť

Bratislava 20. apríla (OTS) - Festival predstaví za jediný týždeň 86 filmov z 33 krajín. Aktuálny ročník sa uskutoční od 30. apríla do 4. mája 2018. Ponuka filmov je tento rok skutočne zaujímavá a my sme pre vás vybrali tie, ktoré sa určite oplatí vidieť.Z prihlásených vyše 1300 dokumentárnych filmov sa do súťaže dostal výber 86 najlepších filmov. Ich prehliadka, ako aj sprievodný program sú určené pre širokú verejnosť a vstup je voľný! Témy, ktoré filmy spracúvajú sú ako každý rok rôznorodé. Silné zastúpenie majú aj slovenskí filmári. Na festivale dostane priestor aj posledný z trilógie Tajomné Karpaty režiséra Erika Baláža, film Živá rieka. Slovenskú premiéru na festivale bude mať životopisný film Jane, ktorý dokumentuje výskum šimpanzov pod vedením Dr. Jane Goodall. Silné príbehy zahraničných i domácich tvorcov budú opäť inšpiráciou pre návštevníkov, ako zmeniť Zem na lepšie miesto pre život.Chceli by ste vedieť, aké argumenty majú lesníci, keď sa stretnú pri jednom stole s ochranármi z kampane #mysmeles? Príďte sa pozrieť na diskusiu, kde predstavia zástupcovia oboch strán svoj pohľad na stav slovenských lesov. Nájde sa riešenie pre naše prírodné dedičstvo? Aká je kvalita vody v Bratislavskom kraji? Ako plánujú kompetentní riešiť kontaminovanú spodnú vodu v bratislavskej Vrakuni? Popri vášnivých diskusiách vás naopak pobaví, ako sme v rámci našej kampane zmenili literárne diela slávnych autorov, ak by reflektovali súčasný zhoršujúci sa stav životného prostredia. Uvidíte ich na výstave v bratislavskom Hoteli Tatra.Prinášame, ktoré si určite nenechajte ujsť!Celý filmový a sprievodný festivalový program nájdete na: www.ekotopfilm.sk MICHELLE BAUER CARPENTER2017SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES59Film oboznamuje s najinovatívnejšími víťazmi dizajnérskej ceny INDEX, ktorí predstavili svoje dizajnové riešenia v oblastiach bývania, predchádzania slepoty, likvidácie nášľapných mín, distribúcie vakcín a krvi do odľahlých oblastí, čistenia oceánov, či pomoci ako zabrániť úmrtnosti novorodencov a matiek. Všetky projekty stoja na princípoch sociálnej, ekonomickej a ekologickej udržateľnosti.GÜLDEM DURMAZ2016BELGICKO / BELGIUM22Vo svojej podstate optimistický film, ktorý predstavuje inovatívne, kreatívne a udržateľné iniciatívy z celého sveta, ktoré sú na hony vzdialené fatalistickým a skostnateným názorom. Vo filme účinkujú Rob Hopkins, ktorý rozbehol iniciatívu Towns in Transition (Mestá v prechode), občania, podnikatelia a vizionári, ktorí rozprávajú o ich úsilí ako kolektívne dosiahnuť iný a lepší spôsob života a o tom, ako vidia budúcnosť našej planéty. Film sa premieta na 5 obrazovkách v múzeu a môžeme ho sledovať na jednej tak, že obrazovky sú usporiadané v tvare kríža.BRETT MORGEN2017SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM90Známy režisér Brett Morgen, nominovaný na Oscara a Emmy použil z archívov National Geographic poklad, ktorý tam ležal 50 rokov a ešte nikdy ho nikto nevidel. Zábery 16 mm filmu umožňujú vidieť priekopnícku ochranárku Jane Goodall v celkom novom svetle. Film rozpráva jej životný príbeh, ktorý sa začal v roku 1960 príchodom 26 ročnej Britky do odľahlej oblasti severozápadnej Tanzánie, aby tu viedla štúdiu o šimpanzoch.PHIL REES2016SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES48Priekopnícky dokumentárny film odhaľuje globálny syndikát, ktorý je hnacím motorom nelegálneho zabíjania nosorožcov. Na čiernom trhu je ich roh jedným z najviac obchodovaných artiklov. Hlavné zločinecké syndikáty s ním obchodujú rovnako ako s drogami a zbraňami. Čína vyhlásila svoj plán zakázať domáci komerčný obchod so slonovinou a rohmi za účelom ochrany ohrozených afrických druhov zvierat.LINDA BOOKER2017SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES33Silný dokumentárny film o plastových slamkách a iných formách plastového odpadu, ktorý sa dostáva do našich vodných tokov a oceánov. Predstavuje jednotlivcov, skupiny a firmy po celom svete, ktoré sa snažia pomocou výchovy, osvety, spolupráce a rozvoja politiky znižovať používanie plastových slamiek využitím ich neplastových náhrad.JURE BRECELJNIK , ROŽLE BREGAR2017SLOVINSKO / SLOVENIA7120 000 kilometrové pobrežie východného Grónska obýva len 3000 ľudí. Je to jedno z najmenej zaľudnených miest našej planéty. V tomto prostredí žijú najunikátnejšie kultúry lovcov sveta. Veľa sa tu ale zmenilo a výdobytky moderného sveta dorazili až sem. Avšak korene tejto kultúry siahajú hlboko a sú stále silné. Aj keď sú lovci pilierom spoločnosti, ich status ekonomickej základne spoločnosti je vážne podkopávaný.KIERAN KOLLE2017NÓRSKO / NORWAY52Potravinový odpad predstavuje pre Nórsko, malú zato bohatú krajinu, obrovský problém, kde štvrtina potravín končí v smetnom koši. Štyria mladí aktivisti si dajú si sľub, že sa budú stravovať počas cyklovýletu len jedlom po záruke zo supermarketov, a čoskoro zistia, že vďaka potravinovému odpadu môžu žiť ako králi. Čo to ale vypovedá o ich krajine a našom spôsobe života?MARCIO ISENSEE E SÁ2017BRAZÍLIA / BRAZIL49V brazílskej Amazónii je teraz 85 miliónov kráv, tri na každého obyvateľa. V sedemdesiatych rokoch tu neboli takmer žiadne kravy a dažďový prales bol neporušený. Odvtedy zmizla časť o veľkosti Francúzska, z ktorej sa 66% transformovalo na pastviny... V súčasnosti sa stádo dobytka stalo hospodárskym a kultúrnym symbolom Amazónie, ktorý silní politici obhajujú.ERIK BALÁŽ2017SLOVENSKO / SLOVAKIA52Je začiatok mája. Hučiaca riava, napájaná topiacim sa snehom, mení smaragdovú vodu horských plies na bielu penu. Stovky prameňov krištáľovo čistej vody sa v tatranskej divočine postupne zlievajú, aby vytvorili jednu z posledných divokých riek strednej Európy. Rieka Belá je chladná, dravá a nebezpečná, no je aj bohatá, štedrá a slobodná. Vytrvala, aby nám pripomenula, ako vyzerajú živé rieky.QUINCY RUSSELL2017FRANCÚZSKO / FRANCE52Austrália zažíva nárast extrémov vo forme piesočných búrok, požiarov v buši, prívalových záplav, extrémnych teplôt, chudobnej pôdy, nedostatku pitnej vody, a to nárastom teploty o 0.9°C od roku 1910 a každodenným bojom s klimatickými zmenami. Obyvatelia musia týmto zmenám čeliť. Situácia je taká vážna, že vláda vyslala k Aborigincom vedcov, aby sa s nimi podelili o ich vzácne know-how - ako v extrémnych podmienkach prežiť.