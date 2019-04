Ekotopfilm - Envirofilm chce meniť vzťah k životnému prostrediu

V rámci celoročnej TOUR prináša festival Ekotopfilm – Envirofilm do regiónov Slovenska výber najlepších filmov aktuálneho ročníka.

Trenčín 15. apríla (TASR) – Inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu je hlavným cieľom dvojdňového (15. – 16. 4.) medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm v Cinemaxe v Trenčíne.



Ako informoval generálny riaditeľ festivalu Peter Lím, v rámci celoročnej TOUR prináša festival Ekotopfilm – Envirofilm do regiónov Slovenska výber najlepších filmov aktuálneho ročníka.



„Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. Obdobie, ktoré v súčasnosti žijeme, je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to v našich festivalových filmoch každý rok. Tento rok premietame niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná, ako sme ju poznali. Ľudia často myslia iba na svoj komfort a neplánujú zmeniť svoj životný štýl. My sa snažíme verejnosť inšpirovať k zmene," uviedol Lím.



Pre návštevníkov je v Trenčíne pripravený pestrý program dokumentárnych filmov, ktoré prenesú diváka do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu. Okrem jedinečných filmov z celého sveta festival počas dvoch dní prináša aj sprievodné diskusie.



V pondelok v rámci diskusie Doba plastová – Bude v oceánoch čoskoro viac plastov ako rýb? priblíži Tomáš Šmátrala návštevníkom projekt BLUE LIFE, ktorého cieľom je čistenie ostrovov a podmorského sveta od plastového a iného odpadu. V utorok (16. 4.) podvečer v diskusii Domácnosť bez odpadov, dá Branislav Moňok zo združenia Priatelia Zeme návštevníkom návod na to, ako predchádzať vzniku odpadov a ako ich správne triediť, keď už raz našli cestu do našich domovov.



Pre žiakov základných a stredných škôl je pripravený dopoludňajší Junior festival - vstup je voľný.