Emma Drobná pripravuje prvé koncertné turné

Bratislava 21. marca (TASR) – Speváčka Emma Drobná po víťazstve v súťaži SuperStar sa s debutovým singlom Smile dostala na špicu hitparád, následne na Slovensku aj v Čechách úspešne bodovala s druhým singlom Words. Popularitu si získala aj v televíznej šou Tvoja tvár znie povedome a tanečnej súťaži Let's Dance.



Debutový album You Should Know vydala v novembri minulého roka a v apríli ho predstaví naživo na svojom prvom koncertnom turné už v apríli. Začne ho 12. apríla v Prešove, ďalšími mestami budú Košice (13.4.), Nové Mesto nad Váhom (14.4.), Banská Bystrica (19.4.), Žilina (20.4.), Trenčín (21.4.), Bratislava (25.4.) a Praha (30.4.).



Albumový debut najžiadanejšej slovenskej speváčky súčasnosti vyšiel vo vydavateľstve Warner Music. Nahrávka sa rodila v jej domovskom nahrávacom štúdiu Creative Music House. CD prináša dvanásť skladieb, ktoré vznikli pod taktovkou speváčkiných producentov Petra Grausa a Tomáša Zubáka, v spolupráci s mladými talentovanými producentskými objavmi Oliverom Žilákom a Adriánom Líškom.



Slovenské koncertné turné k albumu You Should Know Emma odštartuje v Prešove, fanúšikovia v Českej republike sa môžu tešiť na jediný koncert v Prahe, ktorý turné uzavrie 30. apríla. Na všetkých koncertoch bude Emmu sprevádzať live kapela.



„Mám veľkú radosť, že na album prichádzajú také pozitívne ohlasy. Veľmi sa teším, že môžem na koncertoch spievať vlastné skladby a že ich už túto jar predstavíme fanúšikom naživo v novom koncertnom programe,” uviedla pre médiá Emma Drobná.



TASR informovala Adriana Čahojová, PR manažérka agentúry Soul For Show.