Eric Idle, mladík z Monty Python, sa dožíva 75 rokov

South Shields/Bratislava, 29. marca (TASR) - Je úspešným hercom, hudobníkom a tvárou známej britskej komickej skupiny Monty Python. Britský komik Eric Idle sa dnes dožíva 75 rokov.



Eric Idle sa narodil 29. marca 1943 v mestečku South Shields. Jeho otec, ktorý bol pilotom Royal Air Force, zahynul pri nehode krátko po druhej svetovej vojne.



Počas štúdia angličtiny na Cambridgskej univerzite sa dostal do známeho univerzitného divadla Footlights, ktoré tu pôsobí už od roku 1883.



Počas svojich televíznych začiatkov sa stretol s budúcimi kolegami zo zoskupenia Monty Python, s Michaleom Palinom a Terry Jonesom. Rovnako boli jeho spolužiakmi na univerzite John Cleese a Graham Chapman.



Práve táto pätica, ku ktorej sa pridal Američan Terry Gilliam, vytvorila v roku 1969 prvé televízne skeče pod značkou Monty Python's Flying Circus, ktorá sa čoskoro stala legendou. Zmes satiry, čierneho aj absurdného humoru si našla široký okruh priaznivcov na celom svete. Skupina tak vďaka pozitívnemu ohlasu vytvorila do roku 1974 štyri série približne polhodinových skečov, ktoré sa stali klasikou televíznej zábavy.



Eric Idle na rozdiel od svojich kolegov písal svoje scénky sám, popri tom bol autorom všetkých "montypythonovských" piesní, z ktorých najznámejšie sú Always Look on the Bright Side of Life (Vždy sa dívaj na svetlú stránku života), alebo The Meaning of Life (Zmysel života).



Skladby zazneli v celovečerných filmoch, ktoré boli ďalšími projektmi skupiny Monty Python a na všetkých sa autorsky i herecky podieľal aj Eric Idle. Po Monty Python a Svätý Grál (1975) nasledoval známy Život Briana (1976) a napokon Zmysel života (1983).



Eric Idle sa objavil aj v ďalších známych komédiách (Prázdniny v Európe) a samozrejme v príležitostných živých vystúpeniach skupiny Monty Python, ktorá sa po úmrtí Grahama Chapmana v roku 1989 opäť zúžila na päť členov. Jeho hlas zaznel v seriáloch Simpsonovci či South Park.



Jeho muzikál Spamelot, ktorý sa hral v Chicagu, na Brodwayi a na ďalších svetových javiskách, získal v roku 2005 tri ceny Tony Award a videli ho dva milióny divákov.



Eric Idle sa stará o webovú stránku www.pythononline.com a po niekoľkoročnom pobyte vo Francúzsku sa usadil v Kalifornii.