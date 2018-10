ECAV pripomína cestu, ktorú cirkev a národ prešli za 100 rokov

Vo vyhlásení spomenula ECAV aj hlavných iniciátorov martinskej Deklarácie slovenského národa, a to Matúša Dulu, Samuela Zocha, Milana Hodžu či Fedora Ruppeldta.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku vyzýva veriacich, aby mysleli na cestu, ktorú spoločne cirkev a národ prešli za posledných 100 rokov. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedníctva ECAV na Slovensku pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky, pod ktorým je podpísaný generálny biskup ECAV Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč.



ECAV ďakuje za vodcov, "ktorí rozpoznali znamenia doby a po rokoch národnostného útlaku v rámci Uhorska i svetovej vojny, pripravili podmienky na vyhlásenie samostatnej Československej republiky". Vo vyhlásení pripomenuli osobnosti, ako sú napríklad Milan Rastislav Štefánik, ktorý svojou činnosťou a diplomaciou spolu s Tomášom G. Masarykom presadil myšlienku spoločného štátu a jeho akceptovanie víťaznými mocnosťami.



Vo vyhlásení spomenuli aj hlavných iniciátorov martinskej Deklarácie slovenského národa, a to Matúša Dulu, Samuela Zocha, Milana Hodžu či Fedora Ruppeldta. "V mene slovenského národa dali svetu jasný signál, že slovenský národ nezahynul, ale spoločne s českým národom sa uchádza o svoje miesto na politickej mape Európy. Osobitne my, evanjelici, chceme poďakovať bratskému českému národu za pomoc a duchovné povzbudenie, ktoré sme od neho mohli čerpať v ťažkých časoch protireformácie i v rokoch národného obrodenia," píše sa vo vyhlásení.



"Naša evanjelická cirkev sa po vytvorení samostatnej republiky mohla nanovo konštituovať ako slovenská evanjelická cirkev na báze cirkevnej autonómie a v spoločnom štáte reprezentovať slovenskú nielen cirkevnú, ale i národnú svojbytnosť," dodáva sa vo vyhlásení.



ECAV poukázala aj na ťažkosti, ktoré sprevádzali národ napríklad počas komunistického režimu a ktoré, ako dúfajú, sú už prekonané.