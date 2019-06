E. Vášáryová: Predstavenie Dotyky a spojenia som milovala

Na festivale, ktorého organizátorom je SKD Martin, sa do soboty 22. júna predstavuje 29 divadiel z desiatich slovenských miest.

Martin 19. júna (TASR) – Herečka Emília Vášáryová s veľkým prekvapením a radosťou prijala ponuku stať sa patrónkou 15. ročníka divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Otvorila ho v utorok (18. 6.) večer v Národnom dome Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine pred predstavením Divadla Aréna Biblia.



"Som rada, že som tu. Viem, že festival je veľmi úspešný. Predstavenie martinského divadla Dotyky a spojenia som milovala. Je to fantastické, že festival funguje 15 rokov a má svoje symbolické meno. Pretože to bola úžasná inscenácia. Pamätám si, ako sme oslavovali, keď sa hrala u nás v Bratislave," povedala Vášáryová.



Prvý dotyk turčianskej rodáčky s martinským divadlom bol počas návštevy s jej krstnou mamou. "Divadlo potom prišlo ku mne, ako prichádzali do Bratislavy kolegovia z Martina. Pamätám si, keď sme boli ešte študenti a povedali, že príde pán Kvietik, bude hrať prvýkrát Macbetha a bude ho alternovať s pánom Chudíkom. Stáli sme na schodoch a boli sme šťastní. Ale koľko ich prišlo – celá rodina Kronerovcov, pán Filčík, Marína Kráľovičová, všetci spomínali vždy s veľkou úctou na divadlo. Pán Romančík, ktorého som tiež mala veľmi rada a veľa sme spolu hrávali. Pre mňa je to historická chvíľa, pretože v tomto divadle sedávali," zaspomínala si Vášáryová na pôde SKD.



"Osobne som veľmi rád, že patrónkou festivalu je pani Milka Vášáryová. Pretože som si s ňou kedysi zahral v slávnom Maľované na skle s Michalom Dočolomanským. Ona robila anjela 102 predstavení, keď som bol ešte študent. A keď som robil známu reláciu s Kukom Poďte s nami, dramaturgia tam pozvala Milku Vášáryovú, jej sestru Magdu Vášáryovú a aj ich mamu. Z tohto stretnutia mám veľmi dobrý zážitok. Som nesmierne šťastný, že táto fantastická slovenská herečka prijala pozvanie a stala sa patrónkou nášho jubilejného festivalu Dotyky a spojenia," podotkol riaditeľ SKD Martin František Výrostko.



Na festivale, ktorého organizátorom je SKD Martin, sa do soboty 22. júna predstavuje 29 divadiel z desiatich slovenských miest. Podujatie ponúka 30 divadelných inscenácií a 17 verejných diskusií o divadle. Festival je výberovou nesúťažnou prehliadkou inscenácií, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v uplynulej sezóne, v období od apríla 2018 do apríla 2019.