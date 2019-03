Rádio Expres odvysiela rozhovory s prezidentskými kandidátmi

Pozvánku do relácie podľa PR manažéra Igora Guttlera dostali Zuzana Čaputová, Maroš Šefčovič a Štefan Harabin.

Bratislava 1. marca (TASR) - Rádio Expres od utorka 5. marca zaradí do vysielania špeciálne časti relácie Braňo Závodský naživo s najväčšími favoritmi na víťazstvo v marcovým prezidentských voľbách. Pozvánku do relácie podľa PR manažéra Igora Guttlera dostali Zuzana Čaputová, Maroš Šefčovič a Štefan Harabin.



"V rozhovore dostane každý kandidát rovnaký priestor desať minút čistého času, ktorý sa bude merať časomierou. Do tohto časového limitu sa nebudú započítavať otázky moderátora, ale len čas, keď bude hovoriť kandidát. Všetci kandidáti budú konfrontovaní rovnakými témami," priblížil Guttler.



Vysielací čas relácie bude po 12.00 h, po takzvaných "veľkých správach" rádia. Naživo sa budú vysielať aj na facebookovom profile rádia, všetky časti tiež budú zverejnené na webstránke a YouTube kanáli.