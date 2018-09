V novembri uzrie svetlo sveta rozšírený Biely album kapely The Beatles

Vôbec po prvý raz bude táto kolekcia obohatená o akustické demonahrávky 27 songov, ktoré vznikli v máji 1968 v dome Georgea Harrisona v Esheri a ktoré sú známe pod označením Esher Demos.

Londýn 26. septembra (TASR) - Pol storočia po vydaní legendárneho "Bieleho albumu" skupiny Beatles sa môžu 9. novembra fajnšmekri tešiť na nové supervydanie tejto kultovej kolekcie, a to aj v Deluxe a Super Deluxe podobe.



Popri pre hudobných nadšencov známom obsahu dvojalbumu označeného v mnohých anketách za najlepší rockový titul všetkých čias sa môžu zberatelia tešiť na nový stereomix skladieb, ktorý pripravili Giles Martin a Sam Okell v duchu predstáv legendárneho producenta The Beatles Georgea Martina.



Vôbec po prvý raz však bude táto kolekcia obohatená o akustické demonahrávky 27 songov, ktoré vznikli v máji 1968 v dome Georgea Harrisona v Esheri a ktoré sú známe pod označením Esher Demos.



Tieto záznamy ešte v plnom rozsahu nikdy nevyšli na oficiálnom nosiči, objavili sa iba v pirátskych vydaniach. Popri perlách známych neskôr aj z "Bieleho albumu" sú medzi nimi napríklad aj pre zberateľov mimoriadne vzácna nahrávka What's the New Mary Jane, song Junk známy neskôr z prvej sólovej platne Paula McCartneyho, Child of Nature, ktorý neskôr John Lennon prepracoval a premenoval na Jealous Guy, či Harrisonove songy Sour Milk Sea, Circles alebo Not Guilty.



Súčasťou sedemdiskovej Super Deluxe verzie albumu budú ďalej aj tri CD s 50 nahrávkami navyše, ktoré zväčša takisto doteraz nevyšli a ktoré pochádzajú zo štúdiových sessions pri nahrávaní "Bieleho dvojalbumu".



Ostatný disk bude audio Blu-ray so zvukovo najkvalitnejšími podobami albumovej kolekcie. Na trhu by sa mala objaviť kolekcia aj v skromnejšej podobe 2 LP, 4 LP a 3 CD.