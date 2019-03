Febiofest prinesie novinky s R. Pattinsonom či J. Bardemom

V poradí 26. MFFK Febiofest prinesie vyše stovky snímok v deviatich sekciách.

Bratislava 9. marca (TASR) - Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, ktorý sa v Bratislave uskutoční od 20. do 26. marca, prinesie divákom aj klubové hity roka s hereckými hviezdami ako Penelope Cruzová, Juliette Binocheová, s Javierom Bardemom, Jakom Gyllenhaalom či Robertom Pattinsonom. TASR o tom informovala Zuzana Kizáková, PR manažérka MFFK Febiofest.



"Zatiaľ čo staršie generácie hltali nové filmy Ingmara Bergmana či Frederica Felliniho, dnešné generácie skôr hltajú komiksové adaptácie a povedomie o veľkých majstroch autorského filmu, na ktorých dnešní režiséri nadväzujú, sa pomaly vytráca," vysvetľuje umelecký riaditeľ MFFK Febiofest Přemysl Martinek. Práve to má za cieľ zmeniť festivalová sekcia klubový film dnes, ktorá prinesie výber najnovšej tvorby režisérskych mien patriacich k ozdobám súťažných sekcií prestížnych svetových festivalov.



Dvojnásobný držiteľ Oscara Asghar Farhadi sa tentoraz z rodného Iránu presunul do Španielska, kde s najväčšími hviezdami tamojšej kinematografie - Penelope Cruzovou a Javierom Bardemom, nakrútil vzťahovú drámu Všetci to vedia. Zahrali si v nej dávnych milencov, medzi ktorými to nikdy neprestalo iskriť. Psychologický triler bol vlani otváracím filmom Festivalu v Cannes.



Hedonistický portrét bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho Oni a Silvio predstavil vlani na festivale v Cannes ďalší držiteľ Oscara, Talian Paolo Sorrentino (Mladosť, Veľká nádhera). Jeho dvorný herec Toni Servillo stvárňuje v tejto provokatívnej komediálnej dráme notoricky známeho miliardára, strojcu škandálov, mediálneho magnáta a dlhoročného kontroverzného talianskeho premiéra.



Držiteľ Zlatej palmy z Cannes Jacques Audiard, ktorému slávu zaručila jeho väzenská dráma Prorok, sa presunul do Ameriky a nakrútil tam drsný western Bratia Sistersovci s Jakom Gyllenhaalom a Joaquinom Phoenixom v hlavných úlohách. Neslávne známe súrodenecké duo úkladných vrahov dostáva za úlohu od tyranského šéfa na Divokom Západe zavraždiť zlatokopa obvineného z krádeže.



Sekcia klubový film dnes predstaví aj dielo jednej z najexperimentujúcejších francúzskych režisérok Claire Denisovej. Tá sa znovu spojila s Juliette Binocheovou a vyslala ju do sveta sci-fi v sprievode Roberta Pattinsona vo filme High Life. Ich príbeh sa odohráva vo vesmíre na palube kozmickej lode, kde skupina trestancov namiesto doživotia slúži vede a stali sa z nej pokusné objekty experimentu.



Rumunskú kinematografiu zastúpi svojimi civilnými drámami Radu Jude, ktorý si pred dvoma rokmi osobne na MFFK Febiofest prevzal ocenenie Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) za prínos do svetovej kinematografie. Jeho nový film "Je mi jedno, že sa zapíšeme do dejín ako barbari" minulý rok zvíťazil na MFF Karlove Vary. Sekcia predstaví aj čerstvého víťaza festivalu v Locarne - neonoirový mysteriózny triler zasadený do industriálneho Singapuru Vysnená zem, pod ktorý sa podpísal začínajúci čínsky režisér Siew Hua Yeo.



V poradí 26. MFFK Febiofest prinesie vyše stovky snímok v deviatich sekciách. V Bratislave sa odohrá v Kine Lumiére, v Kine Mladosť a Artkine za zrkadlom a následne poputuje do ďalších 15 miest po Slovensku.