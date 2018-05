Fero Fenič uvedie na Art Film Feste výber osudových filmov

Sekcia Fero Fenič pozýva divákom ponúkne možnosť pozrieť si prierez režisérovou krátkometrážnou tvorbou.

Bratislava 15. mája (TASR) - Kľúčové filmy vlastnej tvorby, ale aj diela prepojené motívom osudovosti predstaví na 26. Art Film Fest Fero Fenič. Rodák z Nižnej Šebastovej pri Prešove už počas štúdia na pražskej FAMU svojimi filmami provokoval bývalý režim a neskôr založil jedno z najobľúbenejších domácich filmových podujatí Febiofest.



Sekcia Fero Fenič pozýva divákom ponúkne možnosť pozrieť si prierez režisérovou krátkometrážnou tvorbou. V pásme krátkych dokumentov nebude chýbať jeho prvý školský film Človečina (1975), ktorý bol zároveň študentským debutom Vilka Filača, neskoršieho kameramana najznámejších snímok Emira Kusturicu. Príbeh neveľmi úspešnej mladej kapely sleduje Feničov profesionálny debut Diadém (1978), ktorý nadväzuje na poetiku československej novej vlny a zobrazením životných smoliarov sa vymyká spomedzi väčšinovej tvorby v dobe svojho vzniku. Dvojjazyčný názov Odsud - potiaľ (1992) nesie prvá časť televízneho cyklu OKO, ktoré pre Českú televíziu sedem rokov nakrúcalo Feničovo štúdio autorskej tvorby FEBIO (Feničov BIOraf).



Na plátna košických kín sa vráti i Feničov celovečerný hraný debut, sociálna dráma Džusový román (1984). Vďaka intenzívnemu zobrazeniu beznádejnej atmosféry doby a mizivej životnej perspektívy mladých ľudí skončila snímka v trezore. Na plátna československých kín sa dostala až po piatich rokoch od svojho vzniku.



Fenič predstaví vo svojom výbere aj film českej dokumentaristky Olgy Sommerovej Magický hlas rebelky (2014). Sommerová bola jeho spolužiačkou počas vysokoškolských štúdií, v snímke zdokumentovala životný príbeh speváčky Marty Kubišovej. Okrem príbehu silnej ženy nakrútila tiež svedectvo o dobe a režime, ktorý nemilosrdne menil osudy ľudí.



Témou osudovosti, ale aj inakosti sa zaoberá dráma Krajina búrok (2014), skutočnými udalosťami inšpirovaný debut režiséra Adama Császiho. Na maďarskom vidieku sa v zvláštnom milostnom trojuholníku stretávajú miestny mladík, neúspešný futbalista a jeho nemecký priateľ. Idylu slobodného života v nekonečnej krajine však postupne napĺňa dusno, ktoré môže predznamenávať búrku.



Minimalizmus a provokatívnosť bez zábran prinesie titul Twentynine Palms (2003). Režisér Bruno Dumont ním provokuje a prekvapuje, čo je dôvodom, pre ktorý sa cesta nesúrodej mileneckej dvojice do púštnej oázy dostala do Feničovho festivalového výberu.



Medzinárodný filmový festival Art Film Fest Košice sa bude konať v Košiciach od 15. do 23. júna.



TASR informoval za organizátorov podujatia Juraj Čurný.