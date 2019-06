Festival Dolce Vitaj prináša antickú poému v punkovej verzii

Predstavenie sa uskutoční o 19.00 h v Štúdiu Slovenského národného divadla (SND) v rámci medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext.sk.

Bratislava 12. júna (TASR) - Hosťami júnového festivalu Dolce Vitaj, ktorý organizuje Taliansky inštitút v Bratislave, sú aj divadelníci Fortebraccio z Bologne. Súbor sa na Slovensku predstaví v stredu po prvý raz s úspešnou inscenáciou antickej poémy Pieseň piesní inšpirovanou biblickými motívmi. Do punkovej verzie ju spracoval Roberto Latini - režisér, autor adaptácie a herec v jednej úlohe. "Monodráma získala dve prestížne ceny Premio Ubu - v kategórii najlepší herec (Roberto Latini) a pôvodnú hudba (Gianluca Misiti)," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



"Pieseň piesní je jedným z najstarších, najdôležitejších a azda aj najtajuplnejších textov. Plný nehy a útechy, vôní a fantázie, je akousi plachou i žiadostivou hymnou lásky, vášnivým tancom medzi načúvaním a vzťahom, skutočným a neskutočným, balzamom na telo i dušu," napísal o inscenácii Roberto Latini a ďalej poznamenal: "Ak Pieseň piesní čítame bez náboženských odkazov a interpretácií, vyhýbame sa hľadaniu paralel a vedľajších významov, ak neprihliadame na delenie odsekov a častí, ale sa ponoríme do jej vnútorného pohybu, môže sa nám náhle objaviť snová vízia sveta so všetkými jeho vôňami, paralelného a možno niekdajšieho, v ktorom si nás sny a slová vyberajú a sprevádzajú."



Pieseň piesní je jedným z najsugestívnejších a najpoetickejších textov Svätého písma, ktorého autorstvo sa podľa niektorých zdrojov pripisuje kráľovi Šalamúnovi. Originálny text je istý druh svetského novomanželského duetu, ktorý má svoj literárny pôvod v starovekej Mezopotámii. Je rozdelený do ôsmich kapitol - dialógov medzi mužom a ženou, Šalamúnom a Sulamit. V skutočnosti omnoho ďalej. Sústreďuje sa na božský pôvod lásky, ktorá podľa rôznych, predovšetkým náboženských interpretácií, nachádza svoje naplnenie v láske medzi Ježišom a cirkvou a v božej láske k izraelskému ľudu.



Scéne dominuje rozhlasové štúdio. Hlavný hrdina, Roberto Latini, výstredne oblečený trhan vo fialovom kabáte a s parochňou na hlave, čo mu zakrýva tvár, spí na lavičke. Latini ako rozhlasový moderátor rozpráva do mikrofónu, aby šíril svoje slová v éteri a jeho reč sa strieda s hudbou. Okrem toho hovorí s niekým na druhom konci linky, ktorý mu zaťato neodpovedá. Éterom lietajú nádherné slová, plné vôní a chutí, ktoré sa materializujú v človeku, vo svete, kde prostredníctvom hlasu podnecujú všetkými zmyslami lásku.



Monodráma divadelného súboru Fortebraccio z Bologne sa snaží prekročiť túto hranicu a koncentrovať sa na vnútornú poetickú hodnotu slova, ktorú v sebe text ukrýva.



Predstavenie sa uskutoční o 19.00 h v Štúdiu Slovenského národného divadla (SND) v rámci medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext.sk.