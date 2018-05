Festival Dolce Vitaj uvedie autorské divadlo E. Dante Zodratá z kože

Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia diváci v Štúdiu Slovenského národného divadla 6. júna.

Bratislava 24. mája (TASR) - Predstavenie autorského divadla významnej talianskej režisérky a dramatičky Emmy Dante uvedie v Bratislave júnový festival Dolce Vitaj. Na Slovensko sa vráti po 12 rokoch, zatiaľ jediné jeho hosťovanie bolo na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2006.



"Silné ľudské príbehy, miešanie tragiky a komiky s mágiou, sociálny aspekt, sicílske nárečie a rytmus - to sú charakteristické znaky jej tvorby," informovala TASR za organizátorov festivalu Zuzana Golianová. Voľnú adaptáciou neapolského príbehu zo 17. storočia o túžbe po kráse a večnej mladosti uvidia diváci v Štúdiu Slovenského národného divadla 6. júna.



Divadelný dramaturg Ján Šimko radí Emmu Dante medzi ojedinelé zjavy na európskej divadelnej scéne. "So svojím súborom Sud Costa Occidentale tvorí moderné divadlo pevne zakorenené v tradíciách a príbehoch, v ktorých sa prirodzene mieša kruté a tragické s komickým a magickým," hovorí s tým, že podobne ako diela jej krajana Luigiho Pirandella či magických realistov, s ktorými býva divadlo Emmy Dante často spájané, aj jej inscenácie dokážu diváka zaviesť do ďalekých krajín: "Skutočných i fantazijných - a zároveň v ňom zanechať pocit, že všetky príbehy sa dejú veľmi blízko neho a bytostne sa ho dotýkajú."



Emma Dante je dramatička, herečka, divadelná a filmová režisérka. Držiteľka štyroch Cien Ubu, Ceny Scenario a Ceny Golden Gral patrí medzi najpozoruhodnejšie osobnosti súčasného talianskeho divadla. Jej hry odkrývajú tému rodiny, jej vzťahov a úpadku prostredníctvom poetiky napätia a šialenstva, ktorá je nakoniec vždy korunovaná humorom.



V hre Zodratá z kože spracovala jednu z rozprávok talianskeho barokového spisovateľa Giambattistu Basileho (1566 - 1632). Basile vytvoril očarujúci a sofistikovaný svet, inšpirujúc sa ľudovými rozprávkami a príbehmi prostého ľudu. Neapolské nárečie jeho postáv plné žargónu, prísloví a ľudových invektív je formou a obsahom už samo o sebe divadlom so žartovnými výstupmi pohybujúcimi sa na hranici medzi komédiou dell'arte a shakespearovskými dialógmi.



"Na prázdnom javisku sa začína odvíjať príbeh prostredníctvom rozprávača. Ten nakoniec splynie s postavami - mužmi, ktorí sa ocitnú v ženských úlohách presne podľa vzoru divadelnej tradície 18. storočia a vyrozprávajú nám príbeh dvoch starien a kráľa. Humor, lascívnosť a strach sú hlavnými ingredienciami tejto rozprávky, ktorá sa snaží osloviť všetkých, ktorí nedokázali zostarnúť a pritom nedospeli," približuje Dante inscenáciu, ktorá mala premiéru vlani na 60. ročníku Festivalu dvoch svetov v Spolete.



Taliansku umelkyňu predstaví aj film Ulica v Palerme (2013), ktorý 5. júna otvorí filmovú prehliadku Cinevitaj. "Snímku z prostredia slnkom rozpáleného Palerma uvedie v Kine Lumiére jeden z jej protagonistov Carmine Maringola, režisérkin dvorný scénograf a divadelný herec, ktorý sa o deň neskôr predstaví aj v spomínanej inscenácii," dodala Golianová. Film vznikol podľa rovnomenného románu Emmy Dante a režisérka si v ňom zohrala po boku Alby Rohrwacher a divadelnej herečky Eleny Cotty jednu z hlavných postáv. Snímka bola v hlavnej súťaži MFF Benátky a odniesla si odtiaľ niekoľko cien.