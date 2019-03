Festival Hory a mesto má novú sekciu

V novej sekcii bude aj film Surfer Dan, ktorý vo Vancouveri zvíťazil v kategórii Krátky film.

Bratislava 4. marca (TASR) - Výprava do Karakoramu za najkrajšími horami sveta, surfovanie na ľadových kryhách, snaha založiť prvý ženský horolezecký klub v Afganistane či trojtýždňový výlet osamoteného paraglajdistu - to sú témy filmov, ktoré zaujali na kanadskom Vancouver International Mountain Film Festivale (VIMFF). "Festival Hory a mesto im po prvý raz venuje samostatnú programovú sekciu Best of VIMFF 2019. Je medzi nimi aj tohtoročný držiteľ Grand Prix, dokument Zabardast, intímny cestovateľský denník feeridovej expedície do jadra karakoramského pohoria v Pakistane," TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Zuzana Golianová.



Spojenie medzi oboma festivalmi zosobňuje Slovák žijúci v Kanade Alan Formánek, ktorý Hory a mesto spolu s Tamarou Greksákovou pred dvadsiatimi rokmi zakladal. "Prepojenie filmového festivalu Hory a mesto s festivalom horských filmov vo Vancouveri existuje od prvého ročníka mladšieho, slovenského festivalu. Hory a mesto sa inšpiruje tými najlepšími filmami z vancouverského programu. Tamojší festival sa spravidla koná necelé dva mesiace pred Hory a mesto. Festival Hory a mesto je tak obohatený o filmy, ktoré by slovenský divák možno nemal až tak veľa príležitostí vidieť," vysvetlil Formánek.



Na VIMFF, ktorý má však inú programovú štruktúru než jeho slovenský náprotivok, ocenili v tomto roku deväť filmov, osem z nich uvedie bratislavský festival. Väčšina tvorí novú programovú sekciu Best of VIMFF 2019. Je v nej aj dokument režiséra Jéromea Tanona Zabardast, ktorý získal Grand Prix. "Ide o intímny cestovateľský denník freeridovej expedície do jadra karakoramského pohoria v Pakistane. Výprava za najkrajšími horami sveta, ktoré sa dajú zlyžovať až vo výške 5880 m n. m. Dobrodružstvo odohrávajúce sa v odľahlých oblastiach, kde nie je priestor ani na najmenšiu chybu. Počas piatich týždňov prešli členovia expedície 150 km, pričom si všetko jedlo, výstroj, stany i solárne panely ťahali na saniach cez obrovské ľadovce," priblížila snímku dramaturgička festivalu Natália Bokníková.



V novej sekcii bude aj film Surfer Dan, ktorý vo Vancouveri zvíťazil v kategórii Krátky film. Osemminútový dokument Tima Kemplea rozpráva o surferovi, ktorý sa rád hrá na ľadových kryhách neďaleko domu a nemusí pre dobrodružstvo precestovať pol planéty.



V programe figuruje aj americký film režiséra Camerona Maiera A čo na to Craig? - skutočný príbeh horolezca Craiga DeMartina, ktorý prežil dramatickú nehodu v roku 2002. Tá ho pre jednu malú chybu takmer úplne oddelila nielen od jeho lezeckej vášne, ale aj od života. On ale akoby zázrakom opäť lezie a navyše pomáha iným lezcom s rôznym telesným postihnutím, aby si to tiež vyskúšali a napriek všetkému boli aktívni. Film sa stal na VIMFF laureátom v kategórii Najlepší lezecký film.



Najlepším kanadským filmom sa stala snímka režiséra Jordana Manleyho Treeline (Kde sa končí les), ktorá je akýmsi vyznaním obdivu stromom, najstarším bytostiam na Zemi. Víťazom v sekcii Najlepší horský športový film sa stal dokument Ice & Palms (Z ľadu až pod palmy). Nemecký film režiséra Phillippa Beckera je o dvoch dobrodruhoch, ktorí sa na bicykloch vydali z Nemecka, cez Západné Alpy až do Stredozemia, a cestou stihli zlyžovať niekoľko nádherných kopcov. Bratislavský festival snímku uvedie v sekcii Bicykel.



Film 8000+ označili v Kanade za Najlepší dobrodružný film. Francúzsko-nemeckú snímku, ktorá opisuje trojtýždňový sólo výlet paraglajdistu Antoina Girarda po Karakorame v štýle lietať a hikovať, uvedie Hory a mesto v sekcii Vzduch.



Po Vancouveri si afganskú snímku s názvom Ascending Afganistan: Women Rising (Afganská výprava za slobodou) pozrú aj diváci v Bratislave v rámci sekcie Horská kultúra. Ide o príbeh skupiny 16 až 19-ročných afganských dievčat, ktoré sa usilujú vytvoriť prvý ženský horolezecký klub v Afganistane, v krajine, ktorá ženy obmedzuje v mnohých oblastiach.



Vancouver International Mountain Film Festival sa začal 22. februára a skončil sa v nedeľu 3. marca. Jubilejný 20. ročník festivalu Hory a mesto sa uskutoční v jednom z bratislavských nákupných centier od 27. do 31. marca.