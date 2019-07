VIDEO: Festival Pohoda 2019 otvoril vo štvrtok svoje brány po 23-krát

Tento rok privíta 30.000 návštevníkov, ktorí sa môžu tešiť na hviezdy slovenskej i zahraničnej hudobnej scény.

Trenčín 11. júla (TASR) – Slovenský festival Pohoda 2019 vo štvrtok o 14.00 h otvoril svoje brány na letisku v Trenčíne po 23-krát. Tento rok privíta 30.000 návštevníkov, ktorí sa môžu tešiť na hviezdy slovenskej i zahraničnej hudobnej scény. Medzi najsilnejšie mená patria britský rockový hudobník Liam Gallagher, švédska indie pop speváčka a skladateľka Lykke Li, americká hip-hopová a neosoulová skupina The Roots či francúzsko-anglická muzikantka Charlotte Gainsbourg. Z domácej scény publikum potešia napríklad Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, skupina Para, slovenský rapper a DJ Vec, Dorota Nvotová, DJ Matwe a mnohí ďalší.



K multižánrovému festivalu patrí okrem zaujímavého hudobného programu a množstva atraktívnych sprievodných lákadiel aj alkohol. Organizátori preto pripomínajú, že vychutnávanie si atmosféry s pohárikom v ruke môže byť príjemným zážitkom, ale iba vtedy, keď k tomu návštevníci pristupujú zodpovedne. "V spolupráci s občianskym združením Fórum Pi s rozumom Slovensko a Policajným zborom Trenčín preto bude aj tento ročník obohatený o aktivity zamerané na podporu zodpovedného prístupu k alkoholu u skupín, pre ktoré je nielen na takýchto akciách rizikovým prvkom - neplnoletých návštevníkov a šoférov," zdôraznili organizátori.



Organizátori v rámci ambície vyhnúť sa prípadným nepríjemnostiam znova znemožnia prístup k alkoholu návštevníkom pod 18 rokov. V spolupráci s projektom Pi s rozumom opäť aplikujú farebne odlišné festivalové náramky, ktoré svojim vizuálom obsluhu hneď upozornia na to, že daný návštevník ešte nie je plnoletý a alkohol mu teda nemôžu predať.







"Sme radi, že festival sa nebál prísť so zavedením takéhoto opatrenia, ktoré podporuje zodpovedný prístup k alkoholu. Veríme, že táto aktivita sa postupne stane tradíciou nielen na Pohode, ale aj na iných festivaloch," priblížil Erik Čížek z Fóra Pi s rozumom. Návštevníci môžu počas celého trvania festivalu stretnúť vyškolené hliadky dobrovoľníkov s certifikovanými testermi, vďaka ktorým sa dá kedykoľvek si kontrolne zmerať hladinu alkoholu.



Na festivale budú hliadky s testermi na viacerých miestach. Činnosť hliadok sa začala už vo štvrtok a skončí sa v nedeľu (14. 7.) o 14.00 h.



S prenosom batožiny po štvrtýkrát pomôžu nosiči Nota Bene. Medzi nimi budú aj traja nosiči batožín, ktorí päť rokov pomáhali starším ľuďom s kuframi po schodoch na Hlavnej stanici v Bratislave.