Festival Pohoda sa začína už o 15 dní

Bratislava 20. júna (TASR) – Už len 15 dní chýba do začiatku 22. ročníka Pohody, najväčšieho multikultúrneho festivalu na Slovensku, ktorý prebehne v dňoch 5. až 7. júla na letisku v Trenčíne. Na hlavnom pódiu ho vo štvrtok 5. júla otvorí Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela, ktorý zahrá Biblické piesne od Antonína Dvořáka a ďalšie diela. K nim sa netradičným spôsobom pridajú mnohé spevácke zbory z celého Slovenska.



V októbri uplynie 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hoci už štvrťstoročie fungujú oba štáty ako samostatné krajiny, kultúrne zdieľanie a spolupráce umelcov hranice neprerušili. Pohoda 2018 si toto výročie pripomenie koncertom Československej filharmónie, unikátnym spojením filharmónií oboch krajín. Koncert bude venovaný aj pamiatke Mariána Vargu, zaznie jeho Musica Concertante, kde sa k orchestru pridá aj legendárna kapela Collegium Musicum.



V uplynulom roku zaznamenala Pohoda rekordný počet nominácií na European Festival Awards, čo ju zviditeľnilo aj v zahraničí. Chválil ju The Guardian, The Telegraph vyzdvihli umelecký aj eco-friendly prístup. Ďalšie renomované médiá spomínajú nekompromisný line-up, veľmi dobré služby, organizáciu a atmosféru. Aj tento rok pripravili organizátori niekoľko noviniek, ktoré Pohodu urobia ešte pohodovejšou.



Samozrejmé je mobilné 4G pokrytie, free wifi zóna, festivalová aplikácia, nabíjačkárne či prenájom power bank alebo požičanie náhradného telefónu. Skoro dve tretiny služieb bude možné platiť festivalovou kartou. Z Bratislavy aj Košíc budú vypravené festivalové vlaky, zabezpečená je kyvadlová doprava z Trenčína na letisko. V centre festivalu bude v dopoludňajších hodinách premávať najmä medzi deťmi obľúbený festivalový vláčik. Pripravené budú oddychové zóny, tanečné workshopy, pre dámy aj akcie na tému móda a kozmetika.



Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku sa tento rok zúčastní Pohody už po desiaty raz. Aj tento rok prídu s EÚ infozónou plnou vedomostných súťaží. Poskytnú tu množstvo informácií a užitočných rád o tom, ako ísť študovať či stážovať do zahraničia. Súčasťou budú aj diskusie so zaujímavými hosťami v Café Európa aj EUrópa stage. Pripravený bude aj stolný hokej, pétanque a turnaje o ceny. Počas festivalu bude prebiehať aj fotosúťaž. Pripravené je stanové mestečko, vylepšené tento rok o úderku, ktorá pomôže prichádzajúcim pri stavaní stanov.



Info point a straty a nálezy zabezpečí v svojom stánku opäť mesto Trenčín. Poskytne aj aktuálne informácie o kyvadlovej a prímestskej doprave či o meste. Považie budú môcť návštevníci festivalu spoznať v stánku Regiónu Trenčín, o hlavnom meste a okolí bude informovať Turizmus regiónu Bratislava. Czech Tourism vystaví fotografie Jindřicha Štreita pri príležitosti stého výročia vzniku Československa.



V hudobnej časti festivalu bude mať zastúpenie aj punk a metal. „Robiť festival, ako je Pohoda, je často radosť, pretože prichádza inšpirácia zovšadiaľ. Je pravda, že v tomto roku máme historicky najviac zastúpený metal a punk. Súvisí to s viacerými vecami, jednak sme sa my trochu viac priblížili tejto scéne, na nej sme objavili ľudí ako je Denis Bango, ktorý bude kurátorovať garáž, ktorý vybral šesť skvelých kapiel z punkovej, hardcorovej a metalovej scény. Všimli sme si, že metalová scéna veľmi zaujímavým spôsobom ožila a veľmi zaujímavo sa otvorila nemetalovému publiku,“ povedal pre TASR šéf Pohody Michal Kaščák.