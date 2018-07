Najobľúbenejší malý a rodinný festival Žákovic Open oslavuje osemnástku, v príjemnom prostredí Bošáckej doliny rozbalí svoj stan 20. a 21. júla.

Bratislava 11. júla (TASR) – Festival Žákovic Open má veľa fanúšikov aj z radov interpretov. Jedným z nich je aj spevák Lasky, ktorý tvrdí, že na tento festival chodí veľmi rád. Do Trenčianskych Bohuslavíc príde so skupinou Para, ktorá na koncerte predstaví skladby z nového albumu. Najobľúbenejší malý a rodinný festival Žákovic Open oslavuje osemnástku, v príjemnom prostredí Bošáckej doliny rozbalí svoj stan 20. a 21. júla.



„Žákovic Open, to je taká väčšia obývačka alebo väčšia záhradná párty s kapelami a kamarátmi, ktorých poznám. Tu sa zakaždým stretneme, podebatujeme a zahráme si. Je tu veľmi fajnovo a celkovo tak bližšie k ľuďom. Žákovic má špeciálne miesto v mojom festivalovom programe, chodím tam totiž vždy, aj keď tam s Parou nehráme. Mám to tam rád,“ priznal Lasky zo skupiny Para.



Skupina Para je na slovenskej hudobnej scéne 22 rokov, odohrala stovky koncertov a teší sa veľkej popularite. Fanúšikom pripravila po dlhých šiestich rokoch nový album. „Vydali sme náš siedmy album a pokrstili sme ho na koncerte spolu s kapelou Billy Barman na Devíne. Album obsahuje desať pesničiek a dva bonusy. Prvý singel sa volá Našou krajinou, ku ktorému sme nakrútili aj krásny klip. Nové skladby zahráme aj tu, okrem singla Našou krajinou aj piesne Linda, Svadobná či Nostalgia,“ doplnil Lasky.



Do Bohuslavíc príde osláviť osemnáste narodeniny festivalu aj Jana Kirschner, ktorej koncert na Žákovici bude jedno z jej mála letných hraní. Prídu aj hudobní hostia z Českej republiky Ivan Mládek a Banjo Band a skupina Jelen. O zábavu sa postarajú kapely Hex, Datasystem, Walter Schnitzelsson, Vec s kapelou, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fischface, Cpt. Slice a Feelme. K vytvoreniu dobrej zábavy na Žákovic Open aj tento rok prispejú osvedčené atrakcie, medzi nimi už tradičný futbalový zápas medzi muzikantmi a fanúšikmi. Pre návštevníkov je pripravená stanová dedinka aj chillout zóna.



„Z Bošáce pochádza najznámejšia a najkvalitnejšia slovenská slivovica. Za svoju chuť vďačí špeciálnej odrode sliviek, ktorá sa pestuje práve v okolí Bošáce. Je tu možnosť pozrieť sa priamo na jej zrod v miestnej historickej pálenici. Okolie festivalu ponúka viaceré možnosti na výlety. Môžete sa prejsť celou Bošáckou dolinou, v Trenčianskych Bohuslaviciach navštíviť barokovú kaplnku, či sa ísť okúpať na Zelenú vodu, vzdialenú len päť kilometrov,“ konštatuje organizátor festivalu Tomáš Yxo Dohňanský, ktorý ma k tomuto kraju vrúcny vzťah.



TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková