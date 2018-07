Festival Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach oslávi dospelosť

Na 18. ročníku vystúpi Jana Kirschner, Ivan Mládek so skupinou, HEX, PARA a ďalšie hudobné zoskupenia.

Trenčianske Bohuslavice 19. júla (TASR) – Malý rodinný hudobný festival Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach oslávi v piatok a sobotu (20.–21.7.) dospelosť. Na jeho 18. ročníku vystúpi Jana Kirschner, Ivan Mládek so skupinou, HEX, PARA a ďalšie hudobné zoskupenia. Informoval organizátor festivalu Tomáš Dohňanský.



"Je to paráda, že akcia, ktorá vznikla úplne nečakane a vlastne náhodou, má za sebou už toľko fantastických ročníkov a že sa môžeme tešiť na ten ďalší. Je to kopec spomienok, napríklad aj na prvé pódium, ktoré sme urobili z dosiek, lešenárskych rúr a plachiet z nákladných áut. A najmä na kopec výbornej hudby, ktorá zaznela v Bošáckej doline, na nové priateľstvá našich návštevníkov. Je to kus nášho života, na ktorý sa každoročne teším," skonštatoval Dohňanský.



Ako dodal, o zábavu sa postarajú aj kapely Jelen, Datasystem, Walter Schnitzelsson, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fischface, Cpt. Slice a Feelme. Súčasťou festivalu aj tento rok budú osvedčené atrakcie. Nebude chýbať stanová dedinka EXTRA umiestnená vedľa pódia.