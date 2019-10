Adrenalin Film Festival uvedie aj Štefánikove vlny

Bratislava 22. októbra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére štartuje v utorok Adrenalin Film Festival. Podujatie zamerané na extrémne športy - freeskiing, snowboarding, cyklistiku či surfing - predstaví v 6. ročníku 14 krátkych aj dlhometrážnych filmov, ktoré divákov prenesú do prostredia zasnežených hôr či nekonečných oceánov.



"Hlavnou náplňou budú filmy z lokálnej, ako aj zahraničnej produkcie. Na podujatie zavíta tiež Manuela Mandl – víťazka svetovej série závodov Freeride World Tour 2018, ktorá uvedie svoj nový film Through Darkness a prednášku na tému lavínová prevencia," uviedol pre TASR organizátor festivalu Juraj Schwarz.



Podujatie ponúkne návštevníkom napríklad freeski film Romance americkej produkcie Level1. Medzi pestrou nádielkou adrenalínových filmov figuruje aj snímka Zimná krajina (Winterland), novinka od Teton Gravity Research, ktorá je opäť oslavou freeskiingu a snowboardingu, či film Roadless, v ktorom účinkuje aj Travis Rice, jeden z najznámejších snowboardistov súčasnosti.



"Novinkou tohto ročníka je sekcia freeski a snowboard filmov pripravená v spolupráci s najväčším rakúskym podujatím podobného zamerania – Freeride Film Festivalom, či sekcia zameraná na cyklistiku, ktorá predstaví slovenské video od tímu CTM a nový film od Anthill Productions pod názvom Return to Earth," dodal organizátor festivalu adrenalínových filmov.



Schwarz upozornil i na nový nezávislý dokumentárny film slovensko-tahitskej koprodukcie Štefánikove vlny, v ktorom sa tvorcovia vydávajú po stopách Milana Rastislava Štefánika na Tahiti, kde sa zhodou okolností vyskytujú jedny z najväčších a najlepších vĺn na svete. Štefánikove vlny, pod ktoré sa podpísal režisér Mike Satori (Michal Vasilko Kele), sú v programe festivalu 23. októbra v rámci sekcie Surf. "Po projekcii v čase od 19.00 do 19.30 h bude prebiehať diskusia k filmu s jeho režisérom Mike Satorim," uviedol pre TASR Pavol Kuštár, dramaturg filmu z dokumentárneho cyklu "Prebudený".



Príbeh snímky je inšpirovaný pôsobení Štefánika na ostrove Tahiti (Francúzska Polynézia). Dvaja cestovatelia, surferi, sa vydávajú za dobrodružstvom na Tahiti po stopách Štefánika, ktorý v roku 1910 na ostrove pôsobil ako astronóm. Jedným z ich cieľov je dostať sa do oblasti nazývanej Teahupoo, kde sa vyskytuje aj rovnomenná, pre surferov svetoznáma vlna. V jej blízkosti mala pôvodne stáť jedna z meteorologických staníc, ktorú plánoval Štefánik postaviť. Film má podľa tvorcov pritiahnuť pozornosť mladých ľudí k česko-slovenskej histórii a pripomenúť tak pôsobenie Štefánika na Tahiti cez cestovanie, dobrodružstvo a surfing, stále viac populárny šport v Česku i na Slovensku. Garantom filmového projektu bol od jeho začiatku jeden z najznámejších a najúspešnejších cestovateľov svojej doby František Kele, ktorý zasvätil časť života cestám a osvete o aktivitách M. R. Štefánika.



Festival potrvá v Kine Lumiére do 24. októbra. Štefánikove vlny si môžu pozrieť diváci aj 26. októbra v Piešťanoch na podujatí Očami M. R. Štefánika a v Bratislave na cestovateľskom festivale Cestou necestou (8. - 10. 11.).