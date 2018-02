Berlinale môže otvoriť Tlmočníkovi cestu k zahraničným divákom

Film Martina Šulíka bude mať svetovú premiéru v sobotu 17. februára.

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovenská kinematografia bude zastúpená aj na 68. ročníku Berlinale. Festival vo svetovej premiére za osobnej účasti režiséra Martina Šulíka uvedie jeho film Tlmočník. "Svetovú premiéru bude mať na podujatí aj krátky koprodukčný animovaný film Untravel, pripravené sú tiež trhové projekcie viacerých slovenských snímok," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). MFF Berlín sa začne 15. februára a potrvá do 25. februára.



Tlmočník o dvoch pánoch, ktorí cestujú krížom cez Slovensko, aby spoznali pravdu o vlastnej minulosti, uvedú v sekcii Špeciál. Tá predstavuje mimoriadne kinematografické počiny alebo diela svetových filmárskych osobností. "Berlínsky festival patrí medzi najprestížnejšie prehliadky vo svete. Môže otvoriť nášmu filmu cestu k zahraničným divákom. Vďaka uvedeniu v Berlíne sa možno predá aj do krajín, do ktorých by sa zo Slovenska nedostal. A zaujímajú ma aj reakcie nemecky hovoriaceho publika, lebo film je z veľkej časti v nemčine," komentoval Šulík uvedenie snímky. Téma Tlmočníka je v súčasnom období veľmi aktuálna. Obaja hrdinovia sa počas svojej cesty dostávajú do bizarných situácií, stretávajú rozmanitých ľudí a postupne si skladajú mozaikovitý obraz strednej Európy, ktorá sa navonok mení, ale niekde v hĺbke ukrýva stále nevyriešené konflikty. Počas svetovej premiéry 23. februára vo festivalovom Kine International bude Jiřímu Menzelovi, predstaviteľovi filmového tlmočníka, odovzdané ocenenie Berlinale Camera, ktoré sa udeľuje osobnostiam a inštitúciám ako poďakovanie za ich významnú činnosť. Film na konci festivalu čaká aj druhá projekcia.



Vo svetovej premiére diváci uvidia aj koprodukčný srbsko-slovenský animovaný film Untravel režisérskej dvojice Ana Nedeljković a Nikola Majdak Jr., ktorých prvá spoločná snímka Rabbitland (2013) už získala na Berlinale ocenenie Krištáľový medveď. Ich aktuálny film hovorí o (lokál)patriotizme, turizme a emigrácii, uvedený bude v sekcii Generation 14plus zameranej na filmy pre mládež a čakajú ho celkovo štyri festivalové projekcie. Svetovú premiéru bude mať v sobotu 17. februára v kine CinemaxX3.



Vlani na Berlinale získala od detských divákov ocenenie Krištáľový medveď pre najlepší film Piata loď režisérky Ivety Grófovej. Príbeh netradičnej detskej rodiny má vďaka tomu nomináciu na cenu ECFA Najlepší európsky film pre deti a mládež za rok 2017. Držiteľa ceny vyhlási Asociácia európskych filmov pre deti práve počas festivalu, pričom Grófovej film sa o cenu uchádza spolu s ďalšími ôsmimi snímkami z celého sveta.



V programe Berlinale figurujú aj tri slovenské a koprodukčné filmy na trhových projekciách, tie sú určené filmovým agentom či nákupcom pre distribúciu v zahraničí a zástupcom festivalov. Príležitosť dostať sa do širšieho medzinárodného prostredia budú mať snímky Nina Juraja Lehotského o krehkých vzťahoch vo vnútri rozpadajúcej sa rodiny, Po strništi bos Jana Svěráka s príbehom o detstve a hrdinstve v každom človeku a Sloboda od Jana Speckenbacha o žene, ktorá v túžbe po slobode bez jediného slova opustí svoju rodinu a začne nový život.



Slovenská kinematografia sa v Berlíne bude tradične prezentovať na medzinárodnom filmovom trhu European Film Market (EFM) v spoločnom prezentačnom stánku Central European Cinema s Českou republikou a Slovinskom.