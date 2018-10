Film Casino.sk odkryje tajomstvo hráčskeho sveta

Celovečerný film režiséra Jána Sabola Casino.sk, sa odohráva v prostredí hráčov pokru, ale tiež vo svete ovládanom politickými a zákulisnými hrami, za ktorými je skrytá moc peňazí.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Skutočný hráčsky svet má odkryť celovečerný film režiséra Jána Sabola Casino.sk. Odohráva sa, okrem iných, aj v atraktívnych priestoroch kasína. "Priblíži však i zákulisné politické hry, milostné aférky, ale aj radosti či útrapy bežného života hlavných hrdinov," TASR za tvorcov pripravovanej snímky informovala Janka Marczellová. Ústredným motívom filmu podľa jej slov nie je zobrazovať len príbehy, ktoré sa viažu k priestoru kasína, hazardu, pokrovým hráčom, ale tiež príbehy za jeho múrmi. Kým však v kasíne má pokrový turnaj svoje pravidlá, životná hra, ktorú rozohrávajú hlavní hrdinovia, nemá pravidlá žiadne.



Dej je lokalizovaný do Bratislavy, Košíc, Prahy, Domaše i kaštieľa v Hermanovciach. Odohráva sa v prostredí hráčov pokru, ale tiež vo svete ovládanom politickými a zákulisnými hrami, za ktorými je skrytá moc peňazí. Výstižne ho vyjadruje názor filmovej Lucie, majiteľky kasína v podaní Terezy Brodskej: "Ľudia si myslia, že kasíno je o sexe, alkohole a peniazoch, mýlia sa, je to ešte lepšie." Svetom slobodnej a ambicióznej bezdetnej Lucie je sieť kasín, ktoré zdedila po otcovi a snaží sa presadiť vo svete biznisu. Zamestnaním nesprávnych ľudí urobí obrovskú chybu. Ochrankár Pavol (Ondrej Habiňák) a krupiérka Viera (Henriett Novak), ktorých prijala pre ich skúsenosti z Las Vegas, nehrajú so svojou zamestnávateľkou vždy férovú hru.



Postavu Junkera, muža v strednom veku s pošramotenou minulosťou, ktorý rýchlo pochopí, akú hru rozohrať, aby prišiel k peniazom, stvárni Roman Luknár. Život na hrane sa v prípade jeho filmovej postavy prejavil počas štúdia v Moskve. Po návrate na Slovensko sa pre neúspešný pokus o útek z komunistického režimu ocitol v base, nielen vlastnou vinou. Po porevolučných amnestiách odišiel z vtedajšieho Československa a začal sa živiť tým, čo mu ide najlepšie - hraním kariet. Marek Majeský stvárňuje postavu poslanca Petra Kováča, šarmantného politika, ktorý vie, ako sa predať, preto má v rukách moc. Tá je však dočasná a závisí od dôvery jeho ochrancu, ktorým je oligarcha Jakub Bednář, prezývaný aj Boss (Pavel Kříž).



Vo filme sa ďalej objavia Zuzana Kanócz, Jana Majeská, Vica Kerekes, Richard Stanke, Michal Soltész či Marek Geišberg. Režisér Ján Sabol je tiež spoluautorom scenára, pod ktorý sa ďalej podpísali István Kerékgyárt, Peter Himič a Peter Kováč. Hlavným kameramanom je Ivan Finta (Zázračný nos, Láska na vlásku, Polčas rozpadu).



Kinopremiéra snímky Casino.sk je naplánovaná na jar 2019.