Česká herečka Ivana Chýlková oslavuje narodeniny

Frýdek-Místek/Bratislava 27. septembra (TASR) - Česká herečka Ivana Chýlková sa stala známou stvárnením postáv silných, moderných a emancipovaných žien. Diváci ocenili jej herecké umenie v snímkach Čas sluhů (1989), Přítelkyně z domu smutku(1992), Díky za každé nové ráno (1994) či Oběti a vrazi (2000). Vo štvrtok 27. septembra má populárna herečka 55 rokov.



Ivana Chýlková sa narodila 27. septembra 1963 vo Frýdku-Místku, v bývalom Československu. Herectvo začala študovať na konzervatóriu v Ostrave. Na Dramatickú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe ju prijali na prvý raz po absolvovaní prijímacích skúšok. Dostala sa do silného ročníka, v ktorom sa stretlo množstvo výrazných hereckých talentov ako Karel Roden, Jitka Asterová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková či Eva Holubová.



Po absolvovaní školy v roku 1985 príležitostne spievala, pôsobila v rôznych divadelných súboroch - Ypsilonka, Činoherné štúdio v Ústí nad Labem, Divadlo Na zábradlí. Od roku 1993 je členkou pražského Činoherného klubu.



Vo filme debutovala ešte počas štúdia na vysokej škole malou úlohou vo filme Věry Chytilovej Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983). Komediálne ladená snímka, nakrútená na motívy poviedky Jiřího Brdečky zachytáva výjavy zo života starnúceho elegána, ktorý zo strachu pred starobou a smrťou sa zúfalo snaží uchmatnúť zo života čo sa len dá.



Po väčšej úlohe v slovenskom filme Dušana Trančíka Iná láska (1985) nasledovala postava vyzývavej milenky Karla Heřmánka v snímke režiséra Karla Kachyňu Dobré světlo (1985). Na svoju dobu pomerne odvážny počin, Chýlková sa objavila aj v intímnych scénach. Nahota sa však vo filme prezentovala ako umelecký zámer, preto bola v tom čase tolerovaná aj v televízii.



Definitívnym prelomom v kariére mladej herečky znamenala rola v snímke Ireny Pavláskovej Čas sluhů (1989). Režisérka sa pri písaní inšpirovala skutočným príbehom. Postavu medičky Dany v Chýlkovej podaní označujú kritici za jeden z vrcholov doterajšej herečkinej tvorby. Zakríknutá študentka sa postupne zmení na chladnú ženu, ktorá bez zábran manipuluje so svojím okolím. Chýlkovej hereckým partnerom v tomto filme bol jej vtedajší životný partner Karel Roden. S ním vytvorila jeden z najznámejších českých filmových párov - spolu si zahrali aj vo filmoch Hauři (1987), v komédii Kanárská spojka (1993) a v poviedkovom filme Praha očima... (1999).



Ďalším životným úspechom Ivany Chýlkovej bola postava Olgy Hakunděkovej v komédii Milana Šteindlera Díky za každé nové ráno (1994). Za túto postavu získala herečka Českého leva.



Chýlkovej herecké majstrovstvo využila aj česká televízia, ktorá jej zverila úlohu väznenej disidentky vo štvordielnej adaptácii románu Evy Kantůrkovej Přítelkyně z domu smutku (1992). Dej sa odohráva vo väzenskom prostredí v roku 1981. Ivana Chýlková bola za hlavnú rolu v snímke ocenená Veľkou zlatou cenou na televíznom festivale v Cannes.



Účinkovala aj v televíznych seriáloch: Bylo nás šest (1986), Druhý dech (1988), Co teď a co potom? (1991).



V horkosladkej komédii zo 70. rokov Díky za každé nové ráno(1994) sa striedajú búrlivé komediálne situácie so slzami. Predlohu k filmu napísala Halina Pawlovská. S iróniou jej vlastnou opisuje svoj život v prevedení vynikajúcej Ivany Chýlkovej.



Pôsobivý príbeh nevlastných súrodencov priniesla na plátna kín režisérka Andrea Sedláčková, ktorá napísala aj scenár k dráme Oběti a vrazi (2000) priamo pre herecký pár Karla Rodena a Ivanu Chýlkovú. Nevlastní súrodenci celý život márne bojujú proti vzájomnej príťažlivosti, ale ich láska je silnejšia ako predpokladali a končí sa tragicky.



V roku 2005 Chýlková účinkovala na televíznej obrazovke v úspešnom seriáli On je žena! Zahrala si tu hlavnú úlohu Zinu Maxovú alias Zorana Zahálku (Zorro). V tom istom roku stvárnila aj úlohu majsterky v potravinárskom učilišti v celovečernej filmovej groteske Skřítek režiséra Tomáša Vorela. Ďalej zažiarila vo filmoch Perfect Days (2011) alebo Kovář z Podlesí (2013).



Výkony českej herečky ocenili aj diváci doma - čitatelia časopisu Kinorevue si ju zvolili niekoľkokrát za "Miss film", najpopulárnejšiu herečku roka. Trikrát získala cenu Týtý pre českú najobľúbenejšiu herečku.



Súčasným partnerom Ivany Chýlkovej je herec, zabávač a moderátor Jan Kraus, s ktorým má syna Jáchyma. V komédii Tomáše Vorla Gympl (2007) si spolu s Krausom zahrali rodičov Jiřího Mádla.



Česká herečka Ivana Chýlková si 23. júna 2018 v Košiciach od prezidenta festivalu Art Film Fest Milana Lasicu prevzala ocenenie Hercova misia. Cenou odmeňuje festival výrazné herecké osobnosti za mimoriadny prínos v oblasti hereckého filmového umenia.