VIDEO: Do kín prichádza politický thriller Operácia Entebbe

Bratislava 29. marca (TASR) - Do slovenských kín vstupuje politický thriller Operácia Entebbe. Britský film, pod ktorý sa podpísal brazílsky režisér José Padilha a scenárista Gregory Burke, je inšpirovaný skutočnými udalosťami z roku 1976, kedy bolo unesené lietadlo spoločnosti Air France na linke Tel Aviv - Paríž.



Počas medzipristátia v Aténach pristúpili do lietadla dvaja nemeckí radikáli Brigitte Kuhlman (Rosamund Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl) a dvaja členovia ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny. Po štarte prinútili pilotov odkloniť let najskôr do Bengázi v Líbyi, kde načerpali palivo a neskôr pristáť v Entebbe v Ugande. Po pristáti požadovali výkupné päť miliónov dolárov a prepustenie 53 odsúdených palestínskych teroristov v Izraeli. Ak by neboli ich podmienky splnené, začali by zabíjať rukojemníkov. Izraelská vláda odmietla vyjednávať. Špeciálne armádne komando začalo pripravovať operáciu na záchranu rukojemníkov nazvanú aj ako operácia Blesk.







"Môj film hovorí dva príbehy - na jednej strane sa pozeráme na príbeh rukojemníkov a teroristov a na to, ako sa ich vzájomné vzťahy a duševné stavy vyvíjali v priebehu dní, na druhej strane sa pozeráme do zákulisia politiky, kedy únos v izraelskej vláde spôsobil protichodné postoje," povedal režisér José Padilha, ktorý má na konte snímku Elitná jednotka, ocenenú Zlatým medveďom ako najlepší film Berlinale 2008.



Titul Operácia Entebbe prináša do kinodistribúcie od 29. marca Magic Box Slovakia.