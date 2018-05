H. Tappert alias seriálový inšpektor Derrick sa narodil pred 95 rokmi

Spoločne s nemeckým hercom Fritzom Wepperom, ktorý stvárnil Derrickovho kolegu Harryho, vytvorili nerozlučný tandem a stali sa kultovými osobnosťami kriminálnych seriálov.

Elberfeld/Bratislava 26. mája (TASR) - Od narodenia nemeckého herca Horsta Tapperta, nezabudnuteľného predstaviteľa policajného inšpektora Derricka z divácky úspešného rovnomenného seriálu, uplynie v sobotu 26. mája 95 rokov.



Legendárny detektívny seriál Derrick produkovala nemecká televízia ZDF v rokoch 1974-1998 a bol jedným z najpredávanejších nemeckých televíznych projektov. Vysielal sa vo vyše 100 krajinách, vrátane bývalého Československa a neskôr aj Slovenska a dostal sa až do Číny. Televízna stanica priniesla celkovo 281 jeho hodinových epizód. Na rozdiel od amerických kriminálok, plných sexu, krvi, prestreliek a divokých naháňačiek, kládli autori seriálu väčší dôraz na atmosféru a psychologický moment. Dejová línia a charakter postáv väčšmi vyhovovali vkusu nemeckého a európskeho diváka.



Spoločne s nemeckým hercom Fritzom Wepperom, ktorý stvárnil Derrickovho kolegu Harryho, vytvorili nerozlučný tandem a stali sa kultovými osobnosťami kriminálnych seriálov. Vďaka Derrickovi sa Horst Tappert stal svojho času jediným nemeckým hercom, ktorého fankluby vznikli aj za hranicami Nemecka.



Úloha inšpektora Derricka Tappertovi priniesla mnohé ocenenia, vrátane vysokého štátneho vyznamenania za zásluhy od vtedajšieho nemeckého prezidenta Romana Herzoga, nemeckú cenu Golden Bambi, taliansku Premio Regia - ekvivalentu Emmy Award či holandský Strieborný tulipán.



Horst Tappert rodák z nemeckého Elberfelde, dnešného Wuppertalu, sa narodil 26. mája 1923. Po skončení druhej svetovej vojny sa zamestnal ako knihovník v Divadle Altmark v nemeckom meste Stendal. Neskôr sa začal aj sám zaujímať o herectvo a v roku 1956 zakotvil na renomovanej divadelnej scéne Kammerspiele v Mníchove. Na jej divadelných doskách pôsobil jedenásť rokov. Po odchode z mníchovského divadla bol hercom na voľnej nohe a venoval sa nielen divadlu, ale aj filmu, rozhlasu a televízii.



Na striebornom plátne debutoval na sklonku 50. rokov minulého storočia. V polovici 60. rokov sa presadil aj v televíznych produkciách, z ktorých najpamätnejšou zostane určite práve seriál Derrick. Svoj posledný televízny film Herz ohne Krone (Srdce bez koruny) nakrúcal Tappert v roku 2002 v Rumunsku. Bol to príbeh o múdrosti a tolerancii, v ktorom predstaviteľ Derricka stvárnil transylvánskeho kráľa.



Pred smrťou žil Horst Tappert už dlhší čas so svojou treťou manželkou viac-menej v ústraní. Zomrel 13. decembra 2008 v nemocnici v Mníchove vo veku 85 rokov.



V apríli v roku 2013 nemecké médiá priniesli informáciu, že zosnulý herec Horst Tappert, alias inšpektor Derrick slúžil počas druhej svetovej vojny v obávanej nacistickej jednotke SS, čo naštrbilo jeho dovtedajšiu povesť obľúbeného herca.