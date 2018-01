Inšpektor Max hlási príchod v spoločnosti geniálneho Karola Duchoňa

Inšpektor Max vznikol v koprodukcii Trigon Production, RTVS a ČT. Prvý diel krimisérie uvidia na obrazovkách ako prví diváci na Slovensku (28.1.). Česká televízia začne seriál vysielať 21. februára.

Bratislava 27. januára (TASR) - Záver víkendu prinesie na slovenské televízne obrazovky nový seriál Inšpektor Max. Prvú časť kriminálnej série v hlavnej úlohe s Jurajom Kukurom uvedie RTVS v nedeľu 28. januára večer na Jednotke. "Keď porodíte dieťa, chcete, aby bolo zdravé a chytré, aby sa v živote nestratilo. Úplne rovnako je to aj s mojím seriálom. Chcel by som, aby sa naň ľudia pozerali, aby mali pocit, že strávili hodinku nie zbytočne pri televízii, občas sa aj zasmiali a zamysleli," povedal v rozhovore pre TASR režisér novinky Jiří Chlumský.



"Je to typická detektívka s netypickým inšpektorom. Nie je to žiadna veľká prevratná myšlienka, keď si zoberiete Columba, bol tiež dosť čudný. V mnohých zahraničných kriminálnych seriáloch vystupujú čudáci," komentoval hlavného hrdinu - svojrázneho kriminalistu, nezmieriteľného rebela a anarchistu, ktorý neznáša autority a spoločenské pravidlá. Max je Slovák, ktorý sa pred rokmi odsťahoval do Česka. Žije v Prahe a pracuje na pražskej kriminálke. Kriminálne prípady nepoznajú hranice, a tak sa veľakrát dostáva na Slovensko, kde sa musí vyrovnať so svojou vlastnou minulosťou.



Zoli nie je prototypom bežného vyšetrovateľa. Rád provokuje, neznáša autority, neplatia pre neho žiadne pravidlá. Nedokáže sa zmieriť so systémom, v ktorom musí žiť, s rozkladom demokracie a apatiou voči vláde oligarchov, ktorí majú korene ešte v predchádzajúcom režime. "Inšpektor Max je úplný blázon, šialenec, ktorý vyzerá ako magor a ako magor sa chová, a tým je zaujímavý. Môžete mať z neho divný pocit, že fakt nie je kompletný, ale potom zistíte, keď sa na ten seriál budete pozerať, že je ďaleko viac kompletný ako tí 'šediváci' okolo neho, že má v hlave viac a je ďaleko morálnejší a charakternejší, než tí okolo. To je trend, ktorý dnes funguje a myslím, že s Jurajom Kukurom v hlavnej úlohe to celkom vyšlo," komentoval Chlumský obsadenie. Maxovho mladého kolegu hrá v 11-dielnom seriáli český herec Róbert Hájek, kapitána Vargu Ľubomír Paulovič. V ďalších úlohách sa predstavia Igor Bareš, Tereza Brodská, Mária Havranová, Diana Mórová, Barbora Jánová a iní.



V seriáli budú znieť pesničky Karola Duchoňa, ktorého zbožňuje hlavný hrdina Zoltán Max. "Miluje Karola Duchoňa, hovorí mu Karči," potvrdil režisér a na margo známeho slovenského speváka dodáva: "Mal úžasný hlas, ako Elvis Presley. Bol nedocenený. Keby v tej dobe mohol spievať rokenrol, asi by bol superhviezdou, keby nežil vo vtedajšom Československu," nešetril chválou Chlumský na konto speváka, ktorého piesne do nového seriálu odporučil Kukura. "Je to tak bizarné v celom tom deji, že mi to prišlo až geniálne. Sedí to tam úplne perfektne, prišlo mi to ako skvelý nápad," uzavrel režisér.



Inšpektor Max vznikol v koprodukcii Trigon Production, RTVS a ČT. Prvý diel krimisérie uvidia na obrazovkách ako prví diváci na Slovensku (28.1.). Česká televízia začne seriál vysielať 21. februára.