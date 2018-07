Film inšpirovaný skutočným príbehom prichádza s prvým teaserom

Foto: Ostrým nožom

TEODOR KUHN / RÉŽIA, SCENÁR

Absolvent filmovej réžie VŠMU Teodor Kuhn už pri svojich krátkych snímkach dokázal, že má talent pri vytváraní autorského filmu aj pri písaní scenára. To potvrdilo aj viacero ocenení, ktoré získal. Ostrým nožom bol prezentovaný počas Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch ako súčasť platformy Pitch and Feedback 2015 ako aj na na Czech Film Springboard počas festivalu festivalu Finále Plzeň 2016.



Filmografia:

Prepáčte mi, 2015: High Mountain Film Festival 2016, USA – Najlepší film, Najlepší scenár), MOV - International Student Film Festival of Pernambuco 2017, BRA – Najlepší zahraničný film, Short to the Point 2017, RO – Najlepší študentský film

Momo, 2012: MIDPOINT workshop 2011 – Najlepší krátky filmový projekt, Rome Independent Film Festival 2013 – Najlepší študentský krátky film, Cinemaiubit International Student Film Festival Bucharest 2014 – Zvláštne uznanie poroty 2014

Stratené deti, 2011: Celtix Seeds 2 2012 – Grand Prix, Cluj Napoca International Film Festival 2012 – Najlepší zahraničný krátky film

Bratislava 4. júla (OTS) - A násilná smrť 21-ročného študenta, ktorá ani po 13 rokoch stále nie je vyšetrená, poznačila celú jeho generáciu.Mladý režisérchce teraz otvoriť celospoločenskú diskusiu o spravodlivosti na Slovensku. Jeho debutový celovečerný film Ostrým nožom, inšpirovaný skutočným príbehom, je takmer dokončený a do kín sa dostane čoskoro. Aktuálne prichádza s prvým teaserom.,“ vysvetlil. „“ dodal režisér, ktorý písal scenár spolu s Jakubom Medveckým a film dôsledne pripravoval päť rokov.Ostrým nožom rozpráva fiktívny príbeh otca, ktorému zavraždia syna. Z útoku sú obvinení štyria neonacisti, pre chybné rozhodnutie sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou. Aká je však jeho šanca vyhrať nerovný boj s prehnitým systémom?Hlavnú postavu otca stvárnil Roman Luknár, matku si zahrala Ela Lehotská, v úlohe syna vystupuje David Hartl. V ďalších postavách sa predstavia aj Miroslav Krobot, Marián Mitaš, Táňa Radeva, Jana Oľhová či rapperi Moloch Vlavo a Momo.O dramaturgiu sa postarali skúsení profesionáli Štepán Hulík (Horiaci ker, Pustina) a Rudolf Suchánek (Domácí péče). Za kamerou stála držiteľka Slnka v sieti Denisa Buranová (Piata loď), zvuk mal na starosti Tobias Potočný (Koza, Piata loď) a strih filmu Pavel Hrdlička (Protektor, Mistři).Film Ostrým nožom produkuje spoločnosť nutprodukcia s.r.o. Jeho koproducentami sú Madness Productions s.r.o., Rozhlas a televízia Slovenska a nutprodukce s.r.o. Film finančne podporili Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Bratislavský samosprávny kraj a Ars Bratislavensis. Na spolupráci sa podieľa HomeMedia production s.r.o..