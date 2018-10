J. Bača si kvôli hlavnej úlohe vo filme Amnestie aj poplakal

Stvárňuje postavu väzňa Drahomíra Lupka, čo si vyžiadalo náročnú hereckú prípravu, fyzickú aj psychickú.

Bratislava 6. októbra (TASR) - V týchto dňoch nakrúcajú na Slovensku nový detektívny politický thriller Amnestie z dielne tvorcov divácky úspešného filmu Kandidát. Vo filme o kontroverzných Havlových amnestiách, veľkej väzenskej vzbure v Leopoldove, ktorá vyústila do najkrvavejšieho masakru v najprísnejšom väzení s tvrdými podmienkami, stvárni hlavnú mužskú postavu mladý herec Juraj Bača.



Stvárňuje postavu väzňa Drahomíra Lupka, čo si vyžiadalo náročnú hereckú prípravu, fyzickú aj psychickú. Bača sa na svoju prvú hlavnú úlohu v celovečernom filme intenzívne pripravoval takmer rok pred nakrúcaním. Príprava podľa jeho slov spočívala v niekoľkých úrovniach: "Tou prvou bolo naštudovanie doby. Narodil som sa v roku 1987 a obdobie normalizácie registrujem skôr z rozprávania rodičov. Mal som šťastie, že v mojom okolí som našiel mnoho známych, vďaka ktorým mi bola sprostredkovaná živá história - obraz doby tesne pred revolúciou. Nasledovala štúdium literatúry biografie o Alexandrovi Dubčekovi, Gustávovi Husákovi či Václavovi Havlovi, ale aj knižky od autora so pseudonymom Dorel Levron. Toto všetko mi pomáhalo utvoriť si jasnejší obraz o dobe a atmosfére v tých časoch."



Drahomír Lupko vo filme vystupuje ako tréner karate. Preto sa Juraj v prvom kroku začal venovať práve tomuto športu. Aktuálne ho trénuje mladý talentovaný karatista Julian Smoliga, niekoľkonásobný vicemajster Európy a úspešný reprezentant SR v karate po celom svete. Silový tréning má pod palcom úspešný kulturista Maroš Čambal. Doplnkovou hercovou aktivitou je cvičenie jogy. Celková fyzická príprava sa zúročila aj v tom, že Juraj všetky scény absolvoval sám, bez prítomnosti kaskadéra.



"To najťažšie z celého procesu bola pre mňa diéta, schudol som osem kilogramov ešte v čase, keď by človek povedal, že už naozaj nebolo z čoho. Výsledkom je prepadnutá tvár a vystúpené lícne kosti, ktoré presne zapadajú do väzenského prostredia. Zo samotných fyzických tréningov som najviac - a to myslím doslova - plakal pri strečingu," prezradil herec s tým, že jeho príprava sa zhmotní najmä v postoji tela a v minimálnych reakciách pri vypätých situáciách. "Súčasťou tejto tvrdej prípravy bolo aj nájsť svoju vnútornú rovnováhu, keďže moja postava takmer vôbec nerozpráva. Tvrdé fyzické tréningy som vyvážil jogou, vďaka ktorej som našiel v tele aj v mysli uvoľnenie," dodal k svojej hereckej premene Bača.



Do svojej postavy sa vžíva aj po mentálnej stránke. Pre lepšiu predstavu, ako sa mohlo v leopoldovskej väznici cítiť jeho herecké dvojča, väzeň Lupko, sa Juraj stretol osobne s bývalým väzenským dozorcom z leopoldovskej väznice, ktorý vzburu zažil na vlastnej koži. Absolvoval aj stretnutie s priateľkou bývalého väzňa.



Film Amnestie sa venuje vzbure väzňov v Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Hromadnej vzbure predchádzala amnestia Václava Havla, ktorú udelil 1. januára 1990, len pár dní po svojom zvolení za československého prezidenta. Snímka vzniká v dielni produkčnej spoločnosti Azyl Production v koprodukcii s RTVS a českou spoločnosťou Endorfilm. Predlohou filmu bola kniha Radovana Dunaja Amnestia, ktorá rozpútala peklo. Režisérom je Jonáš Karásek v tandeme s kameramanom Tomášom Juríčkom. "Premiéra je naplánovaná v čase osláv 30. výročia Nežnej revolúcie v roku 2019," TASR informovala za tvorcov filmu Mirka Brindová.