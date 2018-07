Film Jan Palach odpremiéruje Letná filmová škola v Uherskom Hradišti

V ďalších sekciách filmová prehliadka uvedie za osobnej účasti tvorcov filmy Mečiar Terezy Nvotovej, Cirkus Rwanda Michala Vargu, Modrý tiger Petra Oukropca, ale aj rodinný film Výlet.

Bratislava 24. júla (TASR) - Výnimočnou udalosťou na Letnej filmovej škole (LFŠ) v Uherskom Hradišti bude svetová premiéra filmu Jan Palach. Režisér Robert Sedláček v ňom rekonštruuje posledné mesiace a týždne života študenta Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy, ktorý sa v roku 1969 na protest proti sovietskej okupácii Československa upálil. "Film sa bude premietať na jedinej projekcii na záver LFŠ, do slovenskej distribúcie vstúpi až na konci augusta," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Najzaujímavejšie filmy českej a slovenskej kinematografie za uplynulý rok uvidia diváci v sekcii Novinky. V nej scenárista Marek Leščák a režisér Martin Šulík osobne uvedú ich zatiaľ posledný spoločný film Tlmočník, v ktorom hrdinov konfrontujú s minulosťou ich rodiny. Premietať sa bude aj nový slovenský film o vplyve technológií na život Dôverný nepriateľ v réžii Karla Janáka, ktorý vstúpi do slovenských kín v polovici augusta. Z minoritných koprodukcií diváci uvidia za osobnej účasti tvorcov snímky Domestik Adama Sedláka, Všetko bude z dielne režiséra Olma Omerza a Chvilky Beaty Parkanovej. Súčasťou programu je tiež Hmyz Jana Švankmajera a film Po strništi bos za účasti režiséra Jana Svěráka.



V ďalších sekciách filmová prehliadka uvedie za osobnej účasti tvorcov filmy Mečiar Terezy Nvotovej, Cirkus Rwanda Michala Vargu, Modrý tiger Petra Oukropca, ale aj rodinný film Výlet, ktorý v roku 2002 natočila Alice Nellis. V letnom kine diváci uvidia snímky Jana Hřebejka Dezertér a Nápadník z trilógie Záhradníctvo a tanečný film Andrey Sedláčkovej Backstage. "Slovenskú študentskú tvorbu prostredníctvom svojich filmov predstavia samotní autori," doplnila tlačová tajomníčka SFÚ s tým, že režisér Michal Blaško uvedie film Atlantída, 2003 a Martina Buchelová snímky Magic Moments a Idiot.



Zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ zaradili do programu filmy predstavujúce tvorbu českého scenáristu a dramaturga Meira Lubora Dohnala, ktorý v 60. rokoch minulého storočia stál pri zrode filmov Ela Havettu, Juraja Jakubiska či Juraja Herza.



"Jeho výnimočná scenáristická dráha však skončila v roku 1971 prepustením z Barrandova a po podpise Charty 77 pokračovala v Mníchove, odkiaľ sa do vlasti vrátil na začiatku 90. rokov," poznamenala Nôtová na margo Dohnala, ktorý v súčasnosti pôsobí ako pedagóg na FAMU a tiež v rade českého Štátneho fondu kinematografie. Jeho scenáristickú tvorbu budú na LFŠ reprezentovať digitálne reštaurované filmy Kristove roky (1967) Jakubiska a Slávnosť v botanickej záhrade (1969) Havettu.



Slovenský deň bude na LFŠ v utorok 31. júla. Počas neho sa uskutoční tiež diskusia na tému Inventúra slovenského filmu, na ktorej budú odborníci, filmári i producenti hovoriť o financovaní slovenskej kinematografie, návštevnosti slovenských filmov i nových talentoch.



V poradí 44. ročník LFŠ Uherské Hradište sa uskutoční od 27. júla do 5. augusta.