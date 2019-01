Jiří Zahajský známy ako inšpektor Trachta by sa dnes dožil 80 rokov

Zahajský bol tiež skvelým dabingovým hercom, svoj hlas prepožičal hviezdam ako Philippe Noiret či Anthony Hopkins. Spolupracoval tiež s rozhlasom.

Mšeno/Bratislava 19. januára (TASR) – Český herec Jiří Zahajský je dodnes známy aj na Slovensku vďaka úlohe policajného inšpektora Trachtu v komédii Rozpuštěný a vypuštěný z dielne Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Výpočet jeho úloh vo filme, v divadle i v dabingu, je však oveľa širší. V sobotu 19. januára uplynie 80 rokov od narodenia herca.



Jiří Zahajský sa narodil 19. januára 1939 v Mšene neďaleko českého mestečka Mělník na sútoku Labe a Vltavy. Po skončení druhej svetovej vojny sa rodina presťahovala do Děčína, Zahajský sa tu vyučil ako sústružník. Dozvedel sa od děčínskych ochotníkov, že sa v Prahe otvára divadelné štúdio E. F. Buriana. Uspel v konkurze a začala hrať v divadle, zároveň v Prahe vyštudoval Divadelnú akadémiu muzických umení (DAMU).



Po skončení vysokej školy pôsobil v Divadle na Vinohradech (1961-1965), neskôr v Divadle za branou, ktoré viedol režisér Otomar Krejča (1965-1972). Nakoniec po jeho zrušení sa Zahajský udomácnil v Činohernom klube, kde boli jeho kolegami Petr Čepek, Jiřina Třebická, Josef Somr, Jiří Kodet či Jiří Hrzán.



"Jiří Zahajský bol zdatným predstaviteľom menších divadelných postáv, ktoré výborne charakterizoval a umocňoval ich svojím vnútorným herectvom. Jeho kreácie obsahovali vždy istú tajomnosť, dobrý zmysel pre grotesknosť a sebairóniu," píše o hercovi portál csfd.cz.



Na plátne sa prvý raz objavil v spartakiádnom filme Valčík pro milión režiséra Josefa Macha (1960). Účinkoval v dráme 7 zabitých (1965), ktorú nakrútil spisovateľ a režisér Pavel Kohout, alebo vo vojnovom filme ...a pozdravuji vlaštovky (1972) Jaromila Jireša, v ktorom hlavnú rolu stvárnila Magda Vášáryová. Hral vo filme Věry Chytilovej Hra o jablko (1976), v kriminálke Noc klavíristy (Jindřich Polák, 1976), v ďalšej detektívke Čas pracuje pro vraha (Jiří Hanibal, 1979) a v známom historickom filme Signum laudis (Martin Hollý, 1980).



Veľa hereckého priestoru Zahajskému od začiatku poskytovala televízia. Hral v seriáloch Eliška a její rod (1966), Hříšní lidé města pražského či Sňatky z rozumu (1968). Účinkoval v obľúbenom historickom diele F. L. Věk (1971), ale aj v normalizačných seriáloch Třicet případů majora Zemana (1975-78) a Inženýrská odysea (1979).



Ako cestovateľ Holub sa mihol v cimrmanovskej mystifikačnej komédii Jára Cimrman ležící spící (1983) a práve dvojica Svěrák-Smoljak ho angažovala opäť do úlohy, ktorá Zahajskému priniesla najväčšiu popularitu.



Ako uvádza stránka csfd.cz, išlo o "čarovnú titulnú úlohu svojrázneho a originálneho inšpektora Trachtu s neobvyklými vyšetrovacími metódami a zásadami, ktorými zaúčal svojho praktikanta Hlaváčka (Marek Brodský)...". Film nakrútil Ladislav Smoljak podľa hry Divadla Járy Cimrmana Vražda v salónním coupé. V divadelnej podobe hral hlavnú rolu samotný Zdeněk Svěrák a rátal s tým, že to tak bude aj vo filmovom spracovaní. Vyčítal režisérovi a svojmu kamarátovi Smoljakovi, že si napokon vybral profesionálneho a študovaného herca Zahajského. A aby dokázal, že vie takisto hrať, stvárnil Svěrák hlavné úlohy vo filmoch Víta Olmera Co je vám doktore? (1984) a Jako jed (1985).



Jiří Zahajský bol tiež skvelým dabingovým hercom, svoj hlas prepožičal hviezdam ako Philippe Noiret či Anthony Hopkins. Spolupracoval tiež s rozhlasom.



Bol partnerom niekdajšej televíznej hlásateľky Kamily Moučkovej, napokon sa jeho manželkou stala herečka Jana Brejchová. Po roku 2000 jeho aktivity obmedzovali zdravotné problémy, s ktorými zápasil.



Jiří Zahajský zomrel 19. júla 2007 v Prahe. Ešte niekoľko dní pred smrťou stál na divadelných doskách.



Zdroj: csfd.cz