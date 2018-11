M. Ferencová nakrúca novú evitovku Príliš osobná známosť

Film by mal prísť do kín v máji 2019.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Pred pár dňami padla prvá klapka nového filmu Príliš osobná známosť režisérky Marty Ferencovej. Snímka vzniká podľa rovnomennej knihy Evity Twardzik (Urbaníkovej) pod producentskou taktovkou Petra Núneza. "Tvorcovia sa opäť stretávajú po úspešnej spolupráci pri kinohite Všetko alebo nič, ktorý minulý rok na Slovensku, v Čechách a v Poľsku videlo v kinách spolu 850.000 divákov," TASR informovala PR manažérka Andrea Pivarčiová.



Vo filme, ktorý je príbehom troch žien, troch pohľadov na život a troch spôsobov vnímania lásky, sa predstavia herci z viacerých krajín, zo Slovenska Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, z ČR - Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová a Petra Hřebíčková, z Chorvátska Janko Popovič Volarić a zo Srbska Branislav Trifunović a Predrag Manojlović, ktorý účinkoval v kultovom filme režiséra Emira Kusturicu Čierna mačka, biely kocúr.



Podarilo sa nám dať dokopy veľké herecké osobnosti, ktoré sú pre mňa na pľaci novou inšpiráciou. Verím, že energia, s ktorou všetci na tomto filme pracujeme, sa prenesie aj na filmové plátna, komentovala nakrúcanie Ferencová, ktorá spolu s autorkou predlohy napísala scenár k filmu.



Hlavná postava snímky je Natália (P. Hřebíčková), slobodná tridsiatnička. Žije sama, pracuje v dizajnovom štúdiu a má najlepšiu priateľku Simonu (T. Vilhelmová). Tá je čerstvo po rozvode, po ktorom jej 11-ročný syn odchádza žiť s otcom Stanom (Ľ. Kostelný) a ona je nútená začať žiť odznovu. Cez malé dievčatko sa Natália zoznamuje s Marekom (B. Trifunović), vdovcom a podnikateľom. Začína sa medzi nimi vzťah, ktorý z diaľky pozorným okom sleduje aj jeho svokra Eva (E. Balzerová), ktorá mu pomáha s malou dcérkou. Zo začiatku sa Eva správa ako poriadna potvora, postupne však Natáliu prijíma na miesto svojej dcéry. Eva začína hľadať svoj nový zmysel života a aj do jej života zrazu vstúpi nový muž.



Film by mal prísť do kín v máji 2019.