Oscarová herečka Katharine Hepburnová stvárnila postavy v 53 filmoch

V roku 1907 sa nrodila americká herečka KATHARINE HEPBURNOVÁ, štvornásobná držiteľka Oscara v kategórii najlepšia herečka. Zomrela 29.6.2003. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Katharine Hepburnová s Henry Fondom vo filme Na Zlatom jazere v roku 1981. Foto: TASR/AP Photo

Hartford/Bratislava 29. júna (TASR) – Katharine Hepburnová bola jednou z najvýznamnejších amerických herečiek v dejinách Hollywoodu. Americký filmový inštitút (AFI) vyhlásil v roku 1999 túto držiteľku štyroch Oscarov v kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe za najväčšiu ženskú legendu filmového plátna všetkých čias. Od úmrtia herečky uplynie v piatok 29. júna 15 rokov.Katharine Hepburnová sa narodila 12. mája 1907 v Hartforde v americkom štáte Connecticut. Vyrastala v pokrokovej rodine, v ktorej otec bol uznávaným urológom a matka sa angažovala v ženskom hnutí. Budúca filmová hviezda v mladosti príliš nezapadla medzi svojich rovesníkov, radšej sa s matkou zúčastňovala na rôznych demonštráciách a pochodoch za ženské práva. Ako štrnásťročná sa musela vyrovnať so stratou milovaného brata, ktorého našla mŕtveho.Po skončení štúdia histórie a filozofie na elitnej Bryn Mawr College v Pensylvánii si pre svoj budúci život vybrala hereckú profesiu.Začínala na divadelných doskách newyorského Broadwaya. O svojich kvalitách sebavedomá Hepburnová nikdy nepochybovala, zakrátko žiarila v hlavných úlohách a tešila sa diváckej obľube. Bolo len otázkou času, kým si to z divadla namieri pred kameru. Stalo sa tak v roku 1932, keď jej výkon ocenila kritika v debutovom filme A Bill of Divorcement (Rozvodová záležitosť). Prvého Oscara získala v roku 1934 za svoj tretí film Morning Glory (Ranná žiara, 1933). Ďalšie Ceny Akadémie vyniesli herečke slávne snímky Guess Who's Coming to Dinner (Hádaj, kto príde na večeru, 1967), The Lion in Winter (Lev v zime, 1968) a On Golden Pond (Na zlatom jazere, 1981).Úspešné 40. roky 20. storočia znamenali pre Hepburnovú stretnutie s jej filmovým i životným partnerom Spencerom Tracym. Hrala s ním v deviatich filmoch, pričom v roku 2004 sa vedci z britskej Kráľovskej spoločnosti pre chémiu uzniesli, že hollywoodsky pár vytvoril v spoločnej snímke Adam's Rib (Adamovo rebro, 1949) najlepšiu mileneckú dvojicu strieborného plátna. Ich posledné spoločné dielo Hádaj, kto príde na večeru z roku 1967 pranierovalo skrytý rasizmus bielych Američanov a podľa kritikov sa stalo najdôležitejším americkým filmom vôbec. V roku 1967 Tracy zomrel a Hepburnová bola do poslednej chvíle pri ňom, hoci nikdy netvorili manželský zväzok.Katharine Hepburnová mala na konte niekoľko prestížnych ocenení, vrátane ceny Emmy (1975), dvoch cien BAFTA (1969, 1983) alebo ôsmich nominácii na Zlatý glóbus. Jej filmografiu dopĺňajú snímky ako The Philadelphia Story (Príbeh z Filadelfie, 1940), Woman of the Year (Najprv stvoril ženu, 1942), The African Queen (Africká kráľovná, 1951), Summertime (Letné opojenie, 1955) alebo Long Day's Journey into Night (Cesta dlhého dňa do noci, 1962).V roku 1987 vyšla Hepburnovej kniha spomienok The Making of The African Queen (Vytvorenie africkej kráľovnej). Kritika sa pochvalne vyjadrovala aj o jej pamätiach s názvom Me (Ja, 1991), v ktorých prvýkrát písala o vzťahu so Spencerom Tracym.Bravúrna herečka Katharine Hepburnová, ktorá stvárnila role v 53 filmoch, zomrela 29. júna 2003 vo veku 96 rokov v meste Old Saybrook v americkom štáte Connecticut.Necelé dva týždne po jej smrti vyšiel v knižnej podobe jej prvý autorizovaný životopis Kate Remembered (Spomienky na Kate, 2003), ktorý napísal známy životopisec Andrew Scott Berg, držiteľ Pulitzerovej ceny. Rázna, neústupná, a nekonvenčná - taká bola Katharine Hepburnová, ako o nej písali dobové médiá, sa veľmi podobala na silné odvážne postavy, ktoré často stvárňovala.Materiály dokumentujúce divadelnú kariéru herečky boli v roku 2008 vystavené v Newyorskej verejnej knižnici pre divadelné umenia v Lincolnovom centre. Inštitúcia ich dostala od správcov majetku zosnulej hviezdy.